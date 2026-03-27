Antonius Oskarianto Adur
27 Maret 2026, 14.04 WIB

Dalam Pembicaraan Perpanjangan Kontrak, Harry Maguire Ingin jadi Pemain Penting di Manchester United

Harry Maguire sedang dalam pembicaraan perpanjangan kontrak di Manchester United. (Dok. Harry Maguire)

JawaPos.com - Harry Maguire sedang dalam proses pembicaraan perpanjangan kontrak bersama Manchester United. Pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut memang akan habis kontrak pada 30 Juni 2026.

Kedua belah pihak sudah mencapai beberapa kesepakatan yang paling terbaik. Harry Maguire mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan diketahui dalam beberapa minggu ke depan.

"Sudah ada pembicaraan. Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan yang terbaik untuk klub dan saya sendiri. Kesepakatan apa itu, saya yakin Anda akan mengetahuinya dalam beberapa minggu ke depan," kata Harry Maguire yang dikutip dari The Standard, Jumat (27/3).

Bek tengah yang kembali mendapatkan panggilan ke timnas Inggris tersebut mengatakan bahwa Manchester United ingin Harry Maguire tetap bertahan karena memiliki peran penting di tim. Yang pasti, urusan perpanjangan kontrak akan segera terselesaikan.

“Tapi saya rasa masalah ini akan segera terselesaikan, baik saya tetap tinggal atau pergi. Tapi saya rasa masalah ini akan – dan seharusnya – segera terselesaikan. Klub ingin saya tetap memimpin klub ke depan, dan mereka merasa saya memiliki peran besar untuk dimainkan," ujar Maguire.

Sebagai pemain, Maguire tentu ingin punya peran di tim sekelas Manchester United. Untuk itu, bek 33 tahun tersebut sedang dalam pembicaraan serius perihal perpanjangan kontraknya.

"Saya tidak ingin merasa tidak penting. Saya ingin menjadi penting bagi klub. Jadi kita perlu duduk dan berbicara – dan saya punya waktu istirahat yang cukup lama sekarang karena kartu merah,” pungkas Maguire.

Musim ini, Harry Maguire masih menampilkan performa terbaiknya. Melansir Transfermarkt, dia sudah bermain sebanyak 18 pertandingan di Liga Inggris serta mencetak satu gol dan satu assist.

Sejak bergabung pada tahun 2019, Maguire sudah memberikan dua gelar untuk Setan Merah. Pemain nomor punggung 5 itu telah mempersembahkan gelar Piala FA 2024 dan Piala Liga Inggris 2023.

