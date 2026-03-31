Moch. Rizky Pratama Putra
31 Maret 2026, 14.19 WIB

Kebugaran Belum Ideal! Bernardo Tavares Dipaksa Putar Otak Jelang Persebaya Surabaya Menjamu Persita Tangerang

Bernardo Tavares memantau kondisi pemain Persebaya Surabaya yang belum sepenuhnya fit jelang laga krusial. (Persebaya)

JawaPos.com–Kondisi kebugaran pemain Persebaya Surabaya belum mencapai titik terbaik jelang laga penting menghadapi Persita Tangerang di super league. Situasi ini membuat pelatih Bernardo Tavares harus bekerja ekstra keras menjaga peluang tim tetap kompetitif.

Persiapan tim Persebaya terus digenjot meski waktu menuju pertandingan semakin sempit. Fokus utama Bernardo Tavares kini bukan hanya strategi, tetapi juga memastikan kondisi fisik pemain mampu bertahan dalam intensitas tinggi lawan Persita pada laga lanjutan super league.

Dalam sepekan terakhir, perkembangan skuad Persebaya terus dipantau secara detail oleh tim pelatih di bawah Bernardo Tavares. Namun, kondisi yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai karena sejumlah pemain masih berkutat dengan cedera jelang laga super league lawan Persita.

”Terkait kondisi pemain dalam sepekan terakhir, situasinya memang belum sepenuhnya ideal. Kami masih memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera, bahkan ada yang baru kembali mengikuti latihan hari ini. Kami berharap kondisi mereka bisa lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir,” ujar Tavares.

Situasi ini membuat ruang perawatan tim menjadi salah satu area tersibuk dalam beberapa hari terakhir. Pemain yang sebelumnya absen kini mulai kembali, meski belum semuanya berada dalam performa maksimal.

Proses pemulihan dilakukan secara bertahap agar tidak memperparah kondisi cedera yang ada. Tim medis bekerja intensif untuk memastikan setiap pemain bisa kembali tanpa risiko kambuh.

Kondisi ini jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Green Force yang tengah memburu konsistensi performa. Di tengah tekanan kompetisi, rotasi pemain menjadi opsi yang tak terelakkan.

Meski belum ideal, ritme latihan tetap dijaga agar tim tidak kehilangan sentuhan permainan. Program latihan disesuaikan dengan kondisi individu pemain agar tetap efektif.

”Kami terus bekerja sama dengan departemen medis untuk memperbaiki kondisi ini. Klub tentu berharap para pemain bisa berada dalam kondisi fisik terbaik, memiliki kecepatan, stamina, dan kebugaran yang cukup untuk membantu tim di pertandingan selanjutnya,” kata Bernardo Tavares.

