Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
28 Maret 2026, 02.15 WIB

Francisco Rivera Punya Momen Manis saat Persebaya Surabaya Jumpa Persita Tangerang

Pemain Persebaya Surabaya Francisco Rivera. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Francisco Rivera punya momen manis saat menghadapi Persita Tangerang di putaran pertama. Gelandang Persebaya Surabaya tersebut akan kembali menghadapi Persita pada Sabtu (4/4) di Gelora Bung Tomo.

Saat putaran pertama, Francisco Rivera berhasil mencetak satu-satunya gol ke gawang Persita. Gol tersebut tercipta setelah dirinya mendapatkan umpan matang dari Arief Catur Pamungkas pada menit ke-23.

Performa apik di lini serang ditunjukkan Francisco Rivera di laga tersebut. Melihat statistik permainannya dari I.League, pemain asal Meksiko itu menciptakan dua kreasi peluang dan satu tendangan yang tidak tepat sasaran.

Untuk kembali mengulang momen manis tersebut, Rivera sedang berusaha untuk kembali bangkit saat menghadapi Persita. Sebab, kekalahan melawan Borneo FC Samarinda masih terus membekas.

"Setelah masa libur, kami masih merasakan dampak dari kekalahan di pertandingan terakhir. Karena itu, kami tidak ingin hal yang sama terulang lagi. Fokus kami sekarang adalah bangkit dan meraih kemenangan saat menghadapi Persita,” kata Rivera yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Jumat (27/3).

Gelandang 31 tahun tersebut juga selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Persebaya. Memenangkan laga hingga akhir musim menjadi targetnya bersama Persebaya.

"Saya selalu memberikan 100 persen di setiap laga berikutnya. Targetnya jelas, membantu tim meraih kemenangan dan terus bergerak menuju target yang sudah kami tetapkan,” pungkas Rivera.

Persebaya saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen sementara. Jika berhasil mengalahkan Persita, maka tim asuhan Bernardo Tavares bisa kembali bersaing untuk posisi lima besar.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore