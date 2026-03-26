Catur Pamungkas Comeback, Persebaya Dapat Suntikan Tenaga Jelang Duel Lawan Persita

JawaPos.com - Kabar baik datang bagi Persebaya Surabaya jelang laga penting lanjutan BRI Super League 2025/26. Bek kanan andalan mereka, Arief Catur Pamungkas, memastikan dirinya telah pulih sepenuhnya dari cedera dan siap kembali merumput saat menghadapi Persita Tangerang.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (4/4). Laga ini diprediksi menjadi krusial bagi Bajul Ijo dalam menjaga konsistensi performa mereka di kompetisi musim ini.

Catur mengaku bersyukur bisa kembali bergabung dalam sesi latihan tim setelah sempat menepi akibat cedera. Ia menyebut kondisinya terus membaik dan kini siap bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad utama.

“Alhamdulillah cukup baik. Senang bisa kembali berlatih untuk persiapan lawan Persita. Sekarang sudah sembuh dan bisa gabung lagi,” ujar pemain jebolan kompetisi internal Persebaya tersebut dikutip dari ileague.id.

Selama masa pemulihan dan libur Lebaran, Catur tetap menjalankan program latihan mandiri.

Program tersebut dirancang oleh pelatih Bernardo Tavares dan tim kepelatihan agar kondisi pemain tetap terjaga meski tidak berkumpul secara langsung.

Ia menjelaskan, seluruh pemain diwajibkan mengirim laporan latihan dalam bentuk video setiap hari. Latihan yang dilakukan meliputi latihan beban, lari di treadmill, hingga penguatan otot inti.

“Programnya berjalan lancar. Semua pemain disiplin kirim video latihan. Jadi kondisi tetap terjaga,” tambahnya.

Meski sudah pulih, Catur mengakui kondisi fisiknya belum sepenuhnya berada di puncak. Ia memperkirakan kebugarannya saat ini berada di kisaran 80 persen dan masih membutuhkan peningkatan sebelum pertandingan.

Cedera yang dialaminya terjadi saat duel udara melawan pemain Persib Bandung, Federico Barba. Insiden tersebut membuatnya harus ditarik keluar pada menit ke-64 dan digantikan oleh Koko Ari Araya.

Kembalinya Catur menjadi angin segar bagi lini pertahanan Persebaya. Sepanjang musim ini, ia tampil cukup konsisten dengan catatan 24 penampilan, 52 tekel, 79 intersep, dan 56 sapuan. Selain itu, ia juga menyumbang dua assist dan satu gol.

Lebih dari sekadar tambahan kekuatan di sisi kanan pertahanan, kehadiran Catur diyakini mampu meningkatkan kepercayaan diri tim.