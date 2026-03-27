Francisco Rivera Akui Trauma Kalah dari Borneo FC, Siap Bawa Persebaya Surabaya Lumat Persita Tangerang!

JawaPos.com - Libur dalam rangka jeda kompetisi benar-benar dimanfaatkan setiap kontestan Super League untuk mempersiapkan laga di pekan ke-26 pada awal April mendatang, tak terkecuali Persebaya Surabaya.

Bagi tim berjuluk Green Force tersebut, mereka harus meraih kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri pasca kalah telak 5-1 dari Borneo FC pada pekan ke-25, sekaligus menjaga asa menembus ke jajaran lima besar.

Kekalahan memalukan dari Pesut Etam memang masih membawa luka dan trauma bagi para pemain Persebaya, salah satunya gelandang andalan Francisco Rivera. Maka dari itu, ia ingin fokus meraih kemenangan di kandang sendiri atas Persita.

“Setelah masa libur, kami masih merasakan dampak dari kekalahan di pertandingan terakhir. Karena itu. Kami tidak ingin hal yang sama terulang lagi. Fokus kami sekarang adalah bangkit dan meraih kemenangan saat menghadapi Persita,” ujar Rivera seperti dikutip dari laman resmi klub.

Kemenangan memang selalu menjadi target tim di setiap pertandingan, apalagi saat bermain di Stadion Gelora Bung Tomo di hadapan para Bonek dan Bonita. Tak heran jika Rivera siap memberikan 100 persen kemampuannya bagi tim.

“Saya selalu memberikan 100 persen di setiap laga berikutnya. Targetnya jelas, membantu tim meraih kemenangan dan terus bergerak menuju target yang sudah kami tetapkan,” imbuhnya.

Memori manis di putaran pertama juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi mantan pemain Madura United ini, karena pada leg pertama di kandang Persita, gol kemenangan Persebaya dicetak oleh Rivera.

Tak bisa dipungkiri bahwa Francisco Rivera memang menjadi salah satu pemain Persebaya paling konsisten. Hingga pekan 25, ia sudah mencatatkan 21 penampilan, menyumbang enam gol dan lima assist, serta mencatatkan 26 tembakan dengan 14 di antaranya tepat sasaran.

Tak hanya tajam di depan, ia juga cukup rajin membantu pertahanan dengan membukukan 19 tekel, 21 intersep, serta lima sapuan. Namun, catatan kartunya cukup buruk, di mana ia sudah mengantongi tiga kartu kuning dan dua kartu merah.

Sementara itu, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tampaknya sudah menemukan formula yang pas untuk menggeber kemenangan bagi timnya, antara lain bermain agresif.

“Jika kita ingin menjadi tim yang bagus, kita perlu bermain cepat dan memenangkan duel,” ujar Tavares.