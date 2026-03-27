Ardha Ihsan Asy'Ari
27 Maret 2026, 16.58 WIB

Pulih dari Cedera, Kondisi Bek Kanan Persebaya Surabaya Arief Catur Pamungkas Belum 100 Persen

Skuad Persebaya Surabaya harus tampil tanpa Rachmat Irianto dan Arief Catur saat menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. (Persebaya)

JawaPos.com - Pertahanan Persebaya Surabaya saat menghadapi Persita Tangerang awal April mendatang diprediksi semakin tangguh. Pemicunya tak lepas dari bek sayap mereka, Arief Catur Pamungkas, telah pulih dari cedera.

Namun, sembuh dari cedera bukan berarti kondisi fisik Catur Pamungkas langsung siap untuk berjibaku di atas lapangan. Ia menyatakan kondisinya saat ini masih belum 100 persen.

"Ya, untuk sekarang kondisi saya di angka 80-an (persen) lah. Masih (perlu) ada peningkatan lagi," ungkap Catur seperti dikutip dari laman ILeague.

Meski begitu, secara umum, kondisinya sudah lebih baik dan ia sudah kembali berlatih untuk persiapan menghadapi Persita di Stadion Gelora Bung Tomo 4 April mendatang.

"Alhamdulillah secara umum cukup baik. Terus senang kembali bisa berlatih untuk mempersiapkan laga melawan Persita," tuturnya lagi.

Ia juga menambahkan bahwa pemulihan cederanya bisa berlangsung lancar selama jeda kompetisi berkat program latihan mandiri yang dipantau ketat oleh tim pelatih, termasuk Coach Bernardo Tavares agar berlangsung efektif.

"Alhamdulillah berjalan lancar. Anak-anak juga mengirim video, terus ada grup-grup pemain yang ada pelatihnya sendiri-sendiri. Latihannya antara lain latihan beban, terus lari di treadmill, latihan otot inti. Setiap hari ngirim video," imbuhnya.

Kembalinya Catur Pamungkas tentu menjadi kabar baik bagi Persebaya karena posisinya di bek kanan nyaris tak tergantikan. Hingga pekan ke-25, ia telah memainkan 24 laga dengan kontribusi 52 tekel, 79 intersep, 56 sapuan, serta menyumbang dua assist dan satu gol.

Itu berarti, ia hampir selalu dimainkan sepanjang musim ini. Namun, pada pekan ke-24, saat menghadapi Persib, Catur mengalami cedera kepala saat berduel udara dengan Federico Barba.

Ia pun harus absen saat menghadapi Borneo FC. Hasilnya, Green Force dilumat 5-1 di saat posisinya diisi Koko Ari. Persebaya pun harus rela terlempar dari posisi lima besar dengan duduk di peringkat tujuh.

Dengan tersisa persiapan sekitar sepekan lebih, Catur optimistis kondisi fisiknya bisa kembali 100 persen dan siap dimainkan kembali Bernardo tavares saat menjamu Pendekar Cisadane untuk mengisi posisi spesialisnya, yaitu bek kanan.

Editor: Edi Yulianto
