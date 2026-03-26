Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ardha Ihsan Asy'Ari
27 Maret 2026, 04.35 WIB

Pemain Baru Persebaya Lebih Sering Cedera, Pelatih Sebut Ini Aneh!

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares saat memimpin latihan tim. (dok. Persebaya)

Dalam latihan tersebut, kondisi para pemain berbeda-beda. ada yang harus menjaga performa, tetapi ada juga yang masih harus menjalani pemulihan cedera, dan inilah yang membuat pelatih Persebaya, Bernardo Tavares heran.

Bagaimana tidak, sejumlah pemain yang baru didatangkan musim ini, baik itu sejak awal musim maupun baru bergabung pada paruh musim, malah berkutat dengan cedera, yang membuat menit bermain mereka terpangkas.

“Tidak masuk akal bagi klub untuk merekrut pemain dan kemudian pemain tersebut lebih banyak cedera daripada membantu tim di lapangan,” tegas Bernardo Tavares seperti dikutip dari laman ILeague.

Cedera pemain memang menjadi salah satu masalah yang harus Tavares hadapi sejak menangani Persebaya pada Januari lalu. Hal itu membuatnya kerap tidak bisa memainkan seluruh kekuatan terbaiknya.

Bahkan beberapa pemain baru juga harus absen. Misalnya Mihailo Perovic yang didatangkan pada awal musim ini, hingga kini dikabarkan belum pulih dari cedera.

Ada juga Bruno Paraiba. Pemain asal Brasil yang didatangkan pada bursa transfer paruh musim itu sempat mencetak gol ke gawang PSIM Jogjakarta pada laga debutnya. 

Namun setelah itu ia harus absen dalam enam pertandingan karena masalah kebugaran. Bruno baru kembali bermain pada 7 Februari lalu saat Green Force dilumat 5-1 oleh tuan rumah Borneo FC.

Maka dari itu, agar masalah cedera tidak menjadi penghambat laju Persebaya di sisa musim ini, pelatih asal Portugal tersebut membangun komunikasi dengan tim medis dan manajemen untuk mencegah cedera sejak awal, bukan hanya mengobati.

Selain mengupayakan pencegahan cedera, Tavares juga melakukan evaluasi antara lain dengan mengajak pemain menonton kembali pertandingan dan membongkar kelemahan tim.

“Kami ingin mengadakan pertemuan individual dan juga dengan tim tentang hal-hal yang belum kami lakukan dengan baik,” tegasnya lagi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Bisa Tembus 200 Ribu Penonton! Bernardo Tavares Minta Bonek Penuhi GBT Dukung Persebaya dan Teror Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Bisa Tembus 200 Ribu Penonton! Bernardo Tavares Minta Bonek Penuhi GBT Dukung Persebaya dan Teror Persib Bandung

02 Maret 2026, 15.23 WIB

Kekalahan Telak Jadi Alarm, Persebaya Benahi Taktik dan Mental Usai Jeda Liga - Image
Sepak Bola Indonesia

Kekalahan Telak Jadi Alarm, Persebaya Benahi Taktik dan Mental Usai Jeda Liga

26 Maret 2026, 04.21 WIB

Bursa Transfer Gacor! Persebaya Surabaya Dikabarkan Bajak Yuran Fernandes dan Victor Dethan dari PSM Makassar Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Bursa Transfer Gacor! Persebaya Surabaya Dikabarkan Bajak Yuran Fernandes dan Victor Dethan dari PSM Makassar Musim Depan

25 Maret 2026, 01.34 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore