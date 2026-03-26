Pemain Baru Persebaya Lebih Sering Cedera, Pelatih Sebut Ini Aneh!

Dalam latihan tersebut, kondisi para pemain berbeda-beda. ada yang harus menjaga performa, tetapi ada juga yang masih harus menjalani pemulihan cedera, dan inilah yang membuat pelatih Persebaya, Bernardo Tavares heran.

Bagaimana tidak, sejumlah pemain yang baru didatangkan musim ini, baik itu sejak awal musim maupun baru bergabung pada paruh musim, malah berkutat dengan cedera, yang membuat menit bermain mereka terpangkas.

“Tidak masuk akal bagi klub untuk merekrut pemain dan kemudian pemain tersebut lebih banyak cedera daripada membantu tim di lapangan,” tegas Bernardo Tavares seperti dikutip dari laman ILeague.

Cedera pemain memang menjadi salah satu masalah yang harus Tavares hadapi sejak menangani Persebaya pada Januari lalu. Hal itu membuatnya kerap tidak bisa memainkan seluruh kekuatan terbaiknya.

Bahkan beberapa pemain baru juga harus absen. Misalnya Mihailo Perovic yang didatangkan pada awal musim ini, hingga kini dikabarkan belum pulih dari cedera.

Ada juga Bruno Paraiba. Pemain asal Brasil yang didatangkan pada bursa transfer paruh musim itu sempat mencetak gol ke gawang PSIM Jogjakarta pada laga debutnya.

Namun setelah itu ia harus absen dalam enam pertandingan karena masalah kebugaran. Bruno baru kembali bermain pada 7 Februari lalu saat Green Force dilumat 5-1 oleh tuan rumah Borneo FC.

Maka dari itu, agar masalah cedera tidak menjadi penghambat laju Persebaya di sisa musim ini, pelatih asal Portugal tersebut membangun komunikasi dengan tim medis dan manajemen untuk mencegah cedera sejak awal, bukan hanya mengobati.

Selain mengupayakan pencegahan cedera, Tavares juga melakukan evaluasi antara lain dengan mengajak pemain menonton kembali pertandingan dan membongkar kelemahan tim.