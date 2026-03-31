Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 21.04 WIB

Laga Hidup Mati Italia di Zenica, Misi Besar Tampil Kembali Tampil di Piala Dunia 2026

Pemain Italia, Sandro Tonali (kiri) merayakan golnya ke gawang Irlandia Utara. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Italia akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina dalam laga krusial yang menjadi penentu tiket ke Piala Dunia 2026.

Pertandingan yang digelar di Zenica, Bosnia ini bukan sekadar duel biasa, melainkan pertaruhan besar bagi Azzurri untuk mengakhiri penantian panjang mereka kembali ke panggung sepak bola terbesar dunia.

Sebagai salah satu tim dengan sejarah gemilang, Italia membawa beban ekspektasi tinggi.

Sudah lebih dari satu dekade sejak terakhir kali mereka tampil di Piala Dunia pada edisi 2014. Dua kegagalan di fase kualifikasi sebelumnya masih membekas, membuat pertandingan ini terasa seperti momen hidup dan mati bagi skuad biru.

Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Italia perlahan mencoba membangun kembali kepercayaan diri.

Kemenangan atas Irlandia Utara di babak sebelumnya menjadi modal penting. Dalam laga tersebut, permainan Italia terlihat lebih terorganisir, meski sempat mengalami tekanan di awal pertandingan.

Gol pembuka yang lahir dari situasi yang tepat menjadi titik balik, sebelum akhirnya mereka mengunci kemenangan dengan tambahan gol kedua.

Gattuso tampaknya tidak akan banyak mengubah komposisi tim. Stabilitas menjadi kunci utama, terutama dalam laga bertekanan tinggi seperti ini.

Kombinasi pemain muda dan berpengalaman masih menjadi andalan, dengan lini depan yang diharapkan mampu tampil efektif sejak menit awal.

