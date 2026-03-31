Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 20.39 WIB

Tiket Terakhir Piala Dunia 2026 Diperebutkan! Irak Siap Kalahkan Bolivia

Timnas Irak. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertarungan sengit akan tersaji saat Irak menghadapi Bolivia dalam laga play-off antarbenua untuk memperebutkan satu tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026.

Pertandingan hidup mati ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko, dan diprediksi berjalan ketat sejak menit awal.

Bagi Irak, pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ada nuansa emosional yang ikut menyelimuti perjalanan mereka.

Meksiko menjadi tempat bersejarah karena di negara inilah Irak terakhir kali tampil di Piala Dunia, tepatnya pada edisi tahun 1986.

Kini, setelah hampir empat dekade, kesempatan untuk kembali ke panggung dunia kembali terbuka.

Perjalanan Irak menuju laga ini juga tidak mudah. Mereka harus melewati fase kualifikasi yang penuh tekanan, termasuk kemenangan dramatis atas Uni Emirat Arab.

Di bawah arahan pelatih Graham Arnold, tim berjuluk Singa Mesopotamia menunjukkan perkembangan yang cukup stabil, terutama dalam organisasi permainan dan mental bertanding.

Namun, Irak menghadapi tantangan serius jelang laga ini. Absennya beberapa pemain kunci di lini belakang membuat keseimbangan tim sedikit terganggu.

Meski demikian, harapan tetap tertumpu pada ketajaman lini depan, terutama sosok Aymen Hussein yang konsisten menjadi mesin gol sepanjang kualifikasi.

