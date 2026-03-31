Chicken Rendang Low Calorie, Rendang Sehat Tinggi Protein Tanpa Rasa Bersalah

JawaPos.com - Rendang dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia dengan cita rasa kaya rempah dan gurih yang khas. Namun, versi tradisionalnya biasanya tinggi lemak karena penggunaan santan dan daging berlemak. Nah, Chicken Rendang Low Calorie ini hadir sebagai alternatif yang lebih sehat tanpa mengorbankan rasa.



Dengan menggunakan dada ayam sebagai sumber protein utama, hidangan ini menjadi lebih lean dan cocok untuk kamu yang sedang menjaga pola makan. Ditambah dengan penggunaan bumbu rendang instan rendah lemak, kamu tetap bisa menikmati rasa autentik rendang dengan kalori yang lebih terkontrol.



Menu ini juga sudah dilengkapi dengan nasi basmati dan sayuran, sehingga menjadi satu paket makanan yang seimbang antara protein, karbohidrat, dan serat.



Dalam satu porsi Chicken Rendang ini, kandungan nutrisinya cukup ideal untuk diet tinggi protein:

Kalori: 570 kalori

Protein: 67 gram

Karbohidrat: 43 gram

Lemak: 11 gram

Komposisi ini cocok untuk kamu yang sedang menjalani program fat loss atau ingin menjaga massa otot tanpa konsumsi lemak berlebih.



Bahan Chicken Rendang Low Calorie (4 Porsi)

1000 gram dada ayam

480 gram nasi basmati

50 gram bumbu rendang

100 gram daun singkong

150 gram tomat hijau

80 gram cabai hijau

10 gram cabai merah

100 gram bawang bombay

Sejumput garam

5 gram garlic powder



Cara Membuat Chicken Rendang Low Calorie

1. Potong dada ayam sesuai selera, lalu bumbui dengan sedikit garam dan garlic powder.

2. Masak nasi basmati hingga matang dan sisihkan.

3. Tumis bawang bombay hingga harum, lalu masukkan cabai dan tomat hijau.

4. Tambahkan ayam ke dalam tumisan, lalu masak hingga berubah warna.

5. Masukkan bumbu rendang, lalu aduk hingga merata dan bumbu meresap ke dalam ayam.

6. Tambahkan sedikit air jika diperlukan, lalu masak hingga ayam matang sempurna dan bumbu mengental.

7. Rebus daun singkong hingga empuk sebagai pelengkap.

8. Sajikan chicken rendang bersama nasi basmati dan sayuran.



Perbedaan utama dari rendang biasa terletak pada penggunaan bahan yang lebih rendah lemak. Dada ayam menggantikan daging sapi berlemak, sementara santan yang biasanya dominan diganti dengan bumbu rendang yang lebih ringan.



Meski begitu, rasa rempah tetap terasa kuat karena penggunaan cabai, bawang, dan bumbu khas rendang. Ini membuktikan bahwa makanan sehat tidak harus hambar atau membosankan.

Tomat hijau dan cabai juga memberikan sentuhan segar dan sedikit asam yang membuat rasa lebih balance, tidak terlalu “berat” seperti rendang pada umumnya.



Chicken Rendang Low Calorie ini sangat cocok dijadikan menu meal prep karena bisa dibuat dalam jumlah banyak dan disimpan untuk beberapa hari. Tinggal panaskan ulang, kamu sudah punya makanan sehat yang siap disantap.



Dengan kandungan protein yang tinggi, menu ini juga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Ini penting untuk menghindari ngemil berlebihan saat diet.



Selain itu, kombinasi dengan nasi basmati juga lebih baik karena indeks glikemiknya relatif lebih rendah dibanding nasi putih biasa, sehingga membantu menjaga kestabilan gula darah.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator fitness food. Seperti dikutip dari @leosiregarxx, “Rendang tetap bisa dinikmati dengan versi low calorie tapi tetap tinggi protein dan enak.”