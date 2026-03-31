Chicken Diane Versi Halal, Saus Creamy Gurih dengan Sentuhan Elegan

JawaPos.com - Chicken Diane mungkin belum sepopuler menu western lain di Indonesia, tapi sekali coba, rasanya langsung bikin jatuh hati. Hidangan ini dikenal dengan saus creamy yang kaya rasa, berpadu dengan daging ayam yang juicy dan lembut.



Versi halal dari Chicken Diane ini tetap mempertahankan cita rasa khasnya, hanya dengan penyesuaian bahan agar lebih ramah dikonsumsi. Perpaduan butter, jamur, mustard, dan cooking cream menghasilkan saus yang gurih, sedikit asam, dan sangat comforting.



Menu ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba masakan ala restoran di rumah. Walaupun terlihat fancy, cara membuatnya sebenarnya cukup simpel dan tidak membutuhkan teknik yang rumit.



Bahan Chicken Diane Versi Halal

2 potong paha ayam fillet

Garam secukupnya

Merica hitam secukupnya

Canola oil secukupnya

10 buah jamur kancing

1 sdm butter (salted)

3 siung bawang merah

100 ml jus apel

1 sdm mustard

1 sdt kecap Inggris

100 ml kaldu

150-200 ml cooking cream

Parsley secukupnya

1/4 buah lemon



Cara Membuat Chicken Diane Versi Halal

1. Bumbui ayam dengan garam dan merica hitam, lalu diamkan beberapa saat agar meresap.

2. Panaskan sedikit canola oil di pan, lalu masak ayam hingga matang dan kecoklatan di kedua sisi. Angkat dan sisihkan.

3. Di pan yang sama, tambahkan butter, lalu tumis bawang merah hingga harum.

4. Masukkan jamur kancing, lalu masak hingga layu dan sedikit kecoklatan.

5. Tuangkan jus apel, mustard, kecap Inggris, dan kaldu. Aduk hingga tercampur rata.

6. Tambahkan cooking cream, lalu masak dengan api kecil hingga saus mengental.

7. Masukkan kembali ayam ke dalam saus, lalu masak sebentar agar bumbu meresap.

8. Beri perasan lemon untuk sentuhan segar.

9. Taburi parsley sebelum disajikan.



Saus Creamy dengan Rasa Kompleks yang Seimbang

Daya tarik utama dari Chicken Diane terletak pada sausnya. Kombinasi cooking cream dengan mustard dan jus apel menghasilkan rasa yang unik gurih, creamy, dengan sedikit sentuhan asam dan manis yang seimbang.



Jamur kancing juga memberikan tambahan tekstur dan aroma earthy yang memperkaya hidangan. Sementara itu, butter membantu menciptakan rasa yang lebih dalam dan “rich”, khas masakan western.

Perasan lemon di akhir menjadi finishing touch yang penting, karena memberikan kesegaran yang menyeimbangkan rasa creamy agar tidak terasa eneg.



Chicken Diane versi halal ini cocok disajikan untuk momen spesial seperti makan malam keluarga atau saat ingin memasak sesuatu yang berbeda dari biasanya. Disajikan dengan nasi hangat, mashed potato, atau pasta, hidangan ini tetap terasa istimewa.



Selain itu, resep ini juga bisa jadi inspirasi untuk kamu yang ingin mulai eksplor masakan western. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan dan langkah yang sederhana, siapa pun bisa mencobanya di rumah.



Menu ini juga punya potensi untuk dijadikan ide jualan karena tampilannya yang elegan dan rasanya yang premium.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @qodridio, “Baru tau ada saus Diane, ternyata enak banget dan gampang dibuat di rumah.”