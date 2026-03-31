Bek Chelsea Marc Cucurella Buka Peluang Kembali ke Barcelona

JawaPos.com - Marc Cucurella mengakui bahwa dirinya tidak akan mudah menolak peluang kembali ke Barcelona jika kesempatan itu benar-benar datang.

Bek kiri Chelsea tersebut pernah menimba ilmu di akademi Barcelona dan sempat bermain untuk tim B. Namun, ia tidak pernah mendapat kesempatan tampil di tim senior sebelum akhirnya melanjutkan karier ke klub lain.

Setelah berkembang bersama Getafe dan Brighton, Cucurella akhirnya bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2022. Sejak saat itu, ia telah mencatatkan lebih dari 150 penampilan dan menjadi salah satu pemain penting di Stamford Bridge.

Meski begitu, masa depannya mulai menjadi bahan pembicaraan karena kontraknya bersama Chelsea kini tinggal menyisakan dua tahun lagi.

Melansir Sports Mole, saat sedang menjalani tugas internasional bersama Spanyol, Cucurella ditanya apakah akan sulit baginya menolak tawaran dari Barcelona.

"Jika situasi-situasi itu terjadi, akan sulit untuk menolaknya," kata Cucurella kepada wartawan.

"Saya harus mempertimbangkannya. Bukan hanya saya, saya juga harus memikirkan keluarga saya. Kami semua akan memutuskan apa yang terbaik untuk kami."

"Saat ini saya tidak memikirkan hal itu. Jika itu terjadi, biarlah terjadi, dan kita lihat keputusan apa yang akan diambil."

Pernyataan itu tentu akan membuat fans Barcelona mulai berharap. Apalagi, klub Catalan tersebut masih membutuhkan tambahan opsi di posisi bek kiri dalam beberapa musim terakhir.

Namun, Cucurella juga memastikan bahwa dirinya masih merasa nyaman di Chelsea dan belum memiliki rencana untuk segera meninggalkan Inggris.

"Anda selalu berpikir untuk kembali [ke Spanyol]," tambah Cucurella.