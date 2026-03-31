M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 01.11 WIB

Bek Chelsea Marc Cucurella Buka Peluang Kembali ke Barcelona

Marc Cucurella berbicara tentang laga spesial melawan Barcelona di Liga Champions.(Istimewa)

JawaPos.com - Marc Cucurella mengakui bahwa dirinya tidak akan mudah menolak peluang kembali ke Barcelona jika kesempatan itu benar-benar datang.

Bek kiri Chelsea tersebut pernah menimba ilmu di akademi Barcelona dan sempat bermain untuk tim B. Namun, ia tidak pernah mendapat kesempatan tampil di tim senior sebelum akhirnya melanjutkan karier ke klub lain.

Setelah berkembang bersama Getafe dan Brighton, Cucurella akhirnya bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2022. Sejak saat itu, ia telah mencatatkan lebih dari 150 penampilan dan menjadi salah satu pemain penting di Stamford Bridge.

Meski begitu, masa depannya mulai menjadi bahan pembicaraan karena kontraknya bersama Chelsea kini tinggal menyisakan dua tahun lagi.

Melansir Sports Mole, saat sedang menjalani tugas internasional bersama Spanyol, Cucurella ditanya apakah akan sulit baginya menolak tawaran dari Barcelona.

"Jika situasi-situasi itu terjadi, akan sulit untuk menolaknya," kata Cucurella kepada wartawan.

"Saya harus mempertimbangkannya. Bukan hanya saya, saya juga harus memikirkan keluarga saya. Kami semua akan memutuskan apa yang terbaik untuk kami."

"Saat ini saya tidak memikirkan hal itu. Jika itu terjadi, biarlah terjadi, dan kita lihat keputusan apa yang akan diambil."

Pernyataan itu tentu akan membuat fans Barcelona mulai berharap. Apalagi, klub Catalan tersebut masih membutuhkan tambahan opsi di posisi bek kiri dalam beberapa musim terakhir.

Namun, Cucurella juga memastikan bahwa dirinya masih merasa nyaman di Chelsea dan belum memiliki rencana untuk segera meninggalkan Inggris.

"Anda selalu berpikir untuk kembali [ke Spanyol]," tambah Cucurella.

"Saya sangat bahagia di sana [di Chelsea], dan begitu juga keluarga saya. Saya akan menundanya beberapa tahun lagi."

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Alejandro Garnacho Akui Malu Usai Kena Tilang, Karier di Chelsea Ikut Disorot! - Image
Sepak Bola Dunia

Alejandro Garnacho Akui Malu Usai Kena Tilang, Karier di Chelsea Ikut Disorot!

28 Maret 2026, 23.31 WIB

Dikaitkan dengan Real Madrid, Enzo Fernandez Belum Pastikan Masa Depannya di Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Dikaitkan dengan Real Madrid, Enzo Fernandez Belum Pastikan Masa Depannya di Chelsea

28 Maret 2026, 23.00 WIB

Telan Empat Kekalahan Beruntun, Ini Pekerjaan Rumah Chelsea Selama Jeda Internasional Bulan Maret - Image
Sepak Bola Dunia

Telan Empat Kekalahan Beruntun, Ini Pekerjaan Rumah Chelsea Selama Jeda Internasional Bulan Maret

26 Maret 2026, 00.18 WIB

Terpopuler

1

4 Zodiak yang Tidak Pernah Bisa Santai Saat Liburan. Selalu Ada yang Mengganjal di Pikiran

2

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

3

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

4

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

5

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

6

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

7

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

8

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

9

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

10

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

