Dikaitkan dengan Real Madrid, Enzo Fernandez Belum Pastikan Masa Depannya di Chelsea

JawaPos.com – Enzo Fernandez belum menutup kemungkinan untuk pindah dari Chelsea di akhir musim 2025/2026, meskipun telah mengkonfirmasi bahwa "tidak ada pembicaraan sama sekali" dengan klub yang dikabarkan tertarik dengan jasanya, Real Madrid.

Pemain internasional Argentina ini telah menimbulkan keraguan tentang masa depannya di Stamford Bridge dalam beberapa pekan terakhir. Tanggapan tentang kemungkinan meninggalkan Chelsea tidak memberikan kepastian kepada penggemar tentang niatnya bertahan.

Tetapi gelandang serba bisa 25 tahun ini menegaskan bahwa ia "sangat nyaman" bersama The Blues, sementara manajer Liam Rosenior menyatakan keyakinannya bahwa wakil kapten Chelsea ini "sepenuhnya berkomitmen" kepada klub.

Namun demikian, Enzo kemudian mengatakan bahwa kepergian mendadaknya di tengah musim ini "menyakiti" tim, menunjukkan bahwa ia mungkin tidak sepenuhnya senang dengan keadaan yang terjadi saat ini.

Tak sampai disitu saja, penampilan menawan Chelsea musim lalu tak mencerminkan penampilan The Blues saat ini yang juga berada dalam bahaya nyata untuk gagal lolos ke Liga Champions musim depan.

Enzo yang merupaka skuad juara Piala Dunia 2022 bersama skuad La Albiceleste itu tampaknya masih ragu-ragu soal masa depan karier sepak bolanya dan bertekad untuk mempertimbangkan pilihannya.

“Tidak ada, nol pembicaraan (dengan Real Madrid). (Untuk saat ini) saya fokus pada Chelsea, sisa musim ini. Setelah Piala Dunia, kita lihat nanti,” ucapnya kepada TyC Sports setelah pulang ke Argentina di jeda internasional belan Maret ini.

Mungkin tidak ada diskusi aktif tentang transfer Enzo. Tetapi kata-katanya masih jauh dari menyatakan kesetiaan kepada Chelsea, sangat kontras dengan Vitinha, yang juga dikaitkan dengan Real Madrid namun menegaskan tetap bertahan bersama Paris Saint-Germain.

Untuk saat ini raksasa seperti Madrid membutuhkan penguatan lini tengah menjelang musim depan, tetapi menghabiskan banyak uang untuk biaya transfer tunggal bukanlah hal yang umum dalam beberapa tahun terakhir.