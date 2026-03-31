Antara
01 April 2026, 06.46 WIB

Bruno Paraiba Akui semakin Bugar Jelang Laga Persebaya Kontra Persita

Bruno Paraiba di sesi latihan bersama Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com-Pemain asing Persebaya Surabaya Bruno Paraiba mengaku kondisi kebugarannya terus menunjukkan tren positif menjelang laga menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4).

“Saya merasa lebih sehat dan semakin siap memberikan kontribusi maksimal setelah sebelumnya sempat menepi akibat cedera dalam beberapa pertandingan. Saya sedang berusaha mencapai kondisi terbaik dan melakukan segalanya untuk kembali sepenuhnya,” kata Bruno dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.

Meski demikian, ia menegaskan proses pemulihan masih terus berjalan dengan fokus utama pada peningkatan kondisi fisik agar mampu tampil konsisten sepanjang pertandingan.

Oleh karena itu, pesepak bola asal Brasil itu berharap dapat kembali mencetak gol sekaligus membawa Persebaya meraih kemenangan dalam laga penting tersebut.

“Saya ingin menang dan membantu tim. Itulah cara saya bermain. Saya berharap kami bisa menang bersama,” ucapnya.

Secara statistik, Bruno baru mencatatkan dua penampilan bersama Bajul Ijo, yakni saat menghadapi PSIM Yogyakarta dan Borneo FC, dengan torehan satu gol dari tiga percobaan tembakan.

Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui kondisi tim belum sepenuhnya ideal menjelang pertandingan karena masih ada sejumlah pemain yang dalam tahap pemulihan cedera.

“Terkait kondisi pemain dalam sepekan terakhir, situasinya memang belum sepenuhnya ideal. Kami masih memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera, bahkan ada yang baru kembali mengikuti latihan hari ini,” kata Tavares.

