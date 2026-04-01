Tragis! Italia Cetak Hattrick Gagal Lolos ke Piala Dunia Usai Kalah Adu Penalti dari Bosnia

JawaPos.com–Harapan Italia untuk kembali tampil di pentas Piala Dunia harus kembali pupus. Dalam laga final play off kualifikasi Piala Dunia 2026, Gli Azzurri kalah dramatis dari Bosnia Herzegovina melalui adu penalti.

Italia mencatatkan rekor pahit yaitu tiga kali berturut-turut gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Pertandingan di Stadion Bilino Polje, Zenica, berjalan dengan tensi tinggi sejak awal. Italia sempat membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat Moise Kean pada menit ke-15.

Kesalahan lini belakang Bosnia dimanfaatkan dengan baik oleh Nicolo Barella yang kemudian memberi umpan matang kepada Kean untuk diselesaikan menjadi gol. Unggul lebih dulu membuat Italia sempat terlihat nyaman.

Baca Juga: Presiden Barcelona Joan Laporta Kembali Sindir Real Madrid soal Hubungan dengan Wasit

Namun situasi berubah drastis menjelang akhir babak pertama. Alessandro Bastoni harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung pada menit ke-41.

Pelanggaran yang dilakukan dalam situasi krusial membuat Italia harus bermain dengan 10 orang hingga akhir pertandingan. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Bosnia untuk meningkatkan intensitas serangan di babak kedua.

Tekanan demi tekanan terus dilancarkan memaksa kiper Italia Gianluigi Donnarumma bekerja ekstra keras di bawah mistar. Beberapa peluang emas berhasil digagalkan, tetapi pertahanan Italia akhirnya runtuh juga.

Baca Juga: De Zerbi Masuk Radar Tottenham untuk Selamatkan Musim yang Berantakan

Gol penyeimbang Bosnia lahir pada menit ke-79 melalui Haris Tabakovic. Memanfaatkan bola rebound dari sundulan Edin Dzeko yang sempat ditepis Donnarumma, Tabakovic dengan sigap mencocor bola ke dalam gawang. Skor berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga waktu normal usai.

Memasuki babak tambahan, kedua tim tampak mulai kelelahan. Italia, meski bermain dengan 10 orang, sempat menciptakan peluang berbahaya.