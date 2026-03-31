Muhammad Imaduddin Suria Saputra
01 April 2026, 03.36 WIB

Jadwal Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia dan Irak Selangkah Lagi Lolos!

Selebrasi Sandro Tonali setelah cetak gol untuk timnas Italia. ( Dok. Azzurri)

JawaPos.com - Enam tiket tersisa ke Piala Dunia 2026 akan menemukan pemiliknya pada dini hari nanti. 12 negara bersaing untuk lolos ke turnamen sepak bola paling prestisius di dunia, termasuk Italia dan Irak.

Empat kali juara dunia, Italia tinggal selangkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia pertamanya sejak terakhir pada 2014. Gli Azzurri akan bertandang ke markas Bosnia dan Herzegovina. 

Jika mampu mengatasi perlawanan Edin Dzeko dan kolega, publik Italia dapat bernapas lega setelah pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya selalu gagal mencapai putaran final.

Di atas kertas, anak asuh Gennaro Gattuso lebih unggul dari sang lawan. Ketajaman Moise Kean dan kepiawaian pemain di lini tengah seperti Nicolo Barella dan Sandro Tonali diprediksi akan menjadi pembeda.

Sementara itu wakil AFC, Irak, akan menghadapi wakil Amerika Selatan (CONMEBOL), Bolivia, pada laga play-off antarkonfederasi. Apabila mampu menang, Irak menjadi negara Asia kesembilan yang mentas di Piala Dunia 2026. Mereka akan tergabung di Grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Adapun Bolivia lolos ke final setelah mengandaskan perlawanan Suriname dengan skor 2-1. Jika mampu atasi perlawanan Irak, zona CONMEBOL akan mengirimkan tujuh wakil di gelaran Piala Dunia kali ini.

Jadwal Play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa/UEFA

1 April 2026

01.45 WIB: Bosnia dan Herzegovina vs Italia

01.45 WIB: Republik Ceko vs Denmark

01.45 WIB: Kosovo vs Turki

01.45 WIB: Swedia vs Polandia

Jadwal Play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Interkontinental

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ukraina Tolak Main di Kandang Polandia selama Pertandingan Babak Play-Off - Image
Sepak Bola Dunia

Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ukraina Tolak Main di Kandang Polandia selama Pertandingan Babak Play-Off

23 November 2025, 00.00 WIB

Drawing Play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia Terhindar dari Lawan yang Jadi Mimpi Buruk - Image
Sepak Bola Dunia

Drawing Play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia Terhindar dari Lawan yang Jadi Mimpi Buruk

21 November 2025, 16.35 WIB

Tiga Fakta Menarik Bomber Persis Solo Gervane Kastaneer Selama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Bersama Curacao - Image
Sepak Bola Indonesia

Tiga Fakta Menarik Bomber Persis Solo Gervane Kastaneer Selama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Bersama Curacao

20 November 2025, 03.39 WIB

Terpopuler

1

4 Zodiak yang Tidak Pernah Bisa Santai Saat Liburan. Selalu Ada yang Mengganjal di Pikiran

2

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

3

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

4

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

5

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

6

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

7

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

8

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

9

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

10

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

