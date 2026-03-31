Jadwal Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia dan Irak Selangkah Lagi Lolos!

JawaPos.com - Enam tiket tersisa ke Piala Dunia 2026 akan menemukan pemiliknya pada dini hari nanti. 12 negara bersaing untuk lolos ke turnamen sepak bola paling prestisius di dunia, termasuk Italia dan Irak.

Empat kali juara dunia, Italia tinggal selangkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia pertamanya sejak terakhir pada 2014. Gli Azzurri akan bertandang ke markas Bosnia dan Herzegovina.

Jika mampu mengatasi perlawanan Edin Dzeko dan kolega, publik Italia dapat bernapas lega setelah pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya selalu gagal mencapai putaran final.

Di atas kertas, anak asuh Gennaro Gattuso lebih unggul dari sang lawan. Ketajaman Moise Kean dan kepiawaian pemain di lini tengah seperti Nicolo Barella dan Sandro Tonali diprediksi akan menjadi pembeda.

Sementara itu wakil AFC, Irak, akan menghadapi wakil Amerika Selatan (CONMEBOL), Bolivia, pada laga play-off antarkonfederasi. Apabila mampu menang, Irak menjadi negara Asia kesembilan yang mentas di Piala Dunia 2026. Mereka akan tergabung di Grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Adapun Bolivia lolos ke final setelah mengandaskan perlawanan Suriname dengan skor 2-1. Jika mampu atasi perlawanan Irak, zona CONMEBOL akan mengirimkan tujuh wakil di gelaran Piala Dunia kali ini.

Jadwal Play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa/UEFA

1 April 2026

01.45 WIB: Bosnia dan Herzegovina vs Italia

01.45 WIB: Republik Ceko vs Denmark

01.45 WIB: Kosovo vs Turki

01.45 WIB: Swedia vs Polandia