Jelang Play-off Piala Dunia 2026, Dzeko Sindir Mental Bertanding Timnas Italia

JawaPos.com - Laga penentuan menuju Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Bosnia dan Herzegovina dengan Italia dalam duel panas yang sarat tekanan. Pertandingan play-off ini menjadi momen krusial bagi kedua tim untuk mengamankan satu tiket terakhir menuju turnamen terbesar di dunia tersebut.

Sorotan jelang pertandingan tidak hanya datang dari aspek teknis, tetapi juga dari perang psikologis.

Striker veteran Bosnia, Edin Džeko, menjadi pusat perhatian setelah melontarkan pernyataan yang menyinggung mentalitas Italia.

Pernyataan tersebut muncul menyusul respons publik terhadap sikap beberapa pemain Italia yang dianggap memilih calon lawan di fase sebelumnya.

Situasi ini bermula ketika Italia sukses melangkah ke final play-off usai mengalahkan Irlandia Utara.

Di sisi lain, Bosnia memastikan tiket setelah melalui laga dramatis melawan Wales yang harus ditentukan lewat adu penalti.

Momen kemenangan Bosnia tersebut justru memicu reaksi di kubu Italia, yang kemudian menjadi bahan perbincangan luas.

Dalam konteks sepak bola modern, reaksi semacam itu sebenarnya bukan hal baru. Namun, dalam laga sepenting play-off Piala Dunia, setiap detail kecil bisa berkembang menjadi tekanan tambahan.