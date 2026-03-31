Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 22.26 WIB

Jelang Play-off Piala Dunia 2026, Dzeko Sindir Mental Bertanding Timnas Italia

Edin Dzeko. (Istimewa)

JawaPos.com - Laga penentuan menuju Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Bosnia dan Herzegovina dengan Italia dalam duel panas yang sarat tekanan. Pertandingan play-off ini menjadi momen krusial bagi kedua tim untuk mengamankan satu tiket terakhir menuju turnamen terbesar di dunia tersebut.

Sorotan jelang pertandingan tidak hanya datang dari aspek teknis, tetapi juga dari perang psikologis.

Striker veteran Bosnia, Edin Džeko, menjadi pusat perhatian setelah melontarkan pernyataan yang menyinggung mentalitas Italia.

Pernyataan tersebut muncul menyusul respons publik terhadap sikap beberapa pemain Italia yang dianggap memilih calon lawan di fase sebelumnya.

Situasi ini bermula ketika Italia sukses melangkah ke final play-off usai mengalahkan Irlandia Utara.

Di sisi lain, Bosnia memastikan tiket setelah melalui laga dramatis melawan Wales yang harus ditentukan lewat adu penalti.

Momen kemenangan Bosnia tersebut justru memicu reaksi di kubu Italia, yang kemudian menjadi bahan perbincangan luas.

Dalam konteks sepak bola modern, reaksi semacam itu sebenarnya bukan hal baru. Namun, dalam laga sepenting play-off Piala Dunia, setiap detail kecil bisa berkembang menjadi tekanan tambahan.

Hal inilah yang kini membayangi Italia, tim dengan sejarah besar namun belakangan kerap mendapat sorotan karena inkonsistensi.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Laga Hidup Mati Italia di Zenica, Misi Besar Tampil Kembali Tampil di Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Laga Hidup Mati Italia di Zenica, Misi Besar Tampil Kembali Tampil di Piala Dunia 2026

31 Maret 2026, 21.04 WIB

Laga Hidup-Mati Italia: Antara Trauma Lama dan Harapan ke Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Laga Hidup-Mati Italia: Antara Trauma Lama dan Harapan ke Piala Dunia 2026

31 Maret 2026, 20.29 WIB

Bekuk Irlandia Utara 2-0, Italia Berebut Tiket Piala Dunia Kontra Bosnia-Herzegovina - Image
Sepak Bola Dunia

Bekuk Irlandia Utara 2-0, Italia Berebut Tiket Piala Dunia Kontra Bosnia-Herzegovina

29 Maret 2026, 00.19 WIB

Terpopuler

1

6 Zodiak yang Diprediksi Akan Keluar dari Tekanan dan Menemukan Ketenangan Setelah 31 Maret 2026

2

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

3

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

4

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

5

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

6

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

7

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

8

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

9

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

10

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

