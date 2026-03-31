Persis Solo di Ujung Tanduk! April Jadi Penentu Nasib Laskar Sambernyawa

JawaPos.com - Persis Solo bersiap menghadapi periode krusial sepanjang April 2026 dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/26. Laskar Sambernyawa dijadwalkan menjalani lima pertandingan penting yang bisa menentukan nasib mereka di papan bawah klasemen.

Saat ini, Persis masih tertahan di peringkat ke-15 dengan koleksi 20 poin. Posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena hanya terpaut tipis dari zona degradasi.

Tim-tim seperti Madura United FC dan Semen Padang FC yang berada tepat di bawahnya memiliki poin yang sama. Bahkan PSBS Biak di dasar klasemen hanya berjarak dua poin saja.

Rangkaian laga berat akan dimulai dengan pertandingan tandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (4/4).

Setelah itu, Persis kembali ke kandang untuk menjamu Semen Padang FC di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4).

Tantangan berikutnya tidak kalah berat. Persis harus melakoni laga tandang menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (18/4).

Selanjutnya, mereka akan menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Rabu (22/4), sebelum menutup bulan dengan laga tandang kontra Persija Jakarta di Jakarta International Stadium, Senin (27/4).

Menghadapi jadwal padat ini, pelatih Milomir Seslija memastikan timnya sudah melakukan persiapan maksimal. Usai jeda kompetisi Lebaran, Persis menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta pada 25-28 Maret 2026.