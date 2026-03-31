Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 22.15 WIB

Prediksi Brasil vs Kroasia: Duel Taktik Ancelotti vs Dalic yang Layak Dinanti

Carlo Ancelotti bakal perpanjang kontrak bersama Timnas Brasil. (Dok. Timnas Brasil) - Image

Carlo Ancelotti bakal perpanjang kontrak bersama Timnas Brasil. (Dok. Timnas Brasil)

 

JawaPos.com - Laga uji coba internasional antara Timnas Brasil dan Timnas Kroasia akan tersaji pada 1 April 2026. Pertandingan yang berlangsung di Orlando, Amerika Serikat ini menjadi momen penting bagi kedua tim untuk mengukur kesiapan menjelang turnamen besar mendatang.

Brasil datang dengan situasi yang belum sepenuhnya stabil. Tim asuhan Carlo Ancelotti masih berusaha menemukan konsistensi permainan setelah hasil yang naik turun dalam beberapa laga terakhir. 

Kekalahan dari Prancis menjadi catatan yang cukup mengkhawatirkan, apalagi performa lini belakang masih kerap kehilangan fokus di momen krusial.

Meski demikian, kualitas individu pemain Brasil tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Nama-nama seperti Casemiro hingga Gabriel Martinelli masih menjadi tumpuan utama dalam membangun permainan. 

Namun, absennya beberapa pemain karena cedera berpotensi memengaruhi keseimbangan tim, terutama di sektor sayap yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka.

Di sisi lain, Kroasia justru datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim besutan Zlatko Dalic menunjukkan tren positif sejak akhir 2025. 

Mereka tampil konsisten dengan raihan kemenangan yang cukup dominan, termasuk saat mengalahkan Kolombia di laga terakhir.

Kroasia dikenal sebagai tim yang solid secara kolektif. Peran Luka Modric di lini tengah masih sangat vital, meski usianya tak lagi muda. 

Pengalaman dan visi bermainnya tetap menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan. Selain itu, lini depan Kroasia juga cukup tajam dengan kontribusi gol yang merata.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore