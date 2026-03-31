Prediksi Brasil vs Kroasia: Duel Taktik Ancelotti vs Dalic yang Layak Dinanti

JawaPos.com - Laga uji coba internasional antara Timnas Brasil dan Timnas Kroasia akan tersaji pada 1 April 2026. Pertandingan yang berlangsung di Orlando, Amerika Serikat ini menjadi momen penting bagi kedua tim untuk mengukur kesiapan menjelang turnamen besar mendatang.

Brasil datang dengan situasi yang belum sepenuhnya stabil. Tim asuhan Carlo Ancelotti masih berusaha menemukan konsistensi permainan setelah hasil yang naik turun dalam beberapa laga terakhir.

Kekalahan dari Prancis menjadi catatan yang cukup mengkhawatirkan, apalagi performa lini belakang masih kerap kehilangan fokus di momen krusial.

Meski demikian, kualitas individu pemain Brasil tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Nama-nama seperti Casemiro hingga Gabriel Martinelli masih menjadi tumpuan utama dalam membangun permainan.

Namun, absennya beberapa pemain karena cedera berpotensi memengaruhi keseimbangan tim, terutama di sektor sayap yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka.

Di sisi lain, Kroasia justru datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim besutan Zlatko Dalic menunjukkan tren positif sejak akhir 2025.

Mereka tampil konsisten dengan raihan kemenangan yang cukup dominan, termasuk saat mengalahkan Kolombia di laga terakhir.

Kroasia dikenal sebagai tim yang solid secara kolektif. Peran Luka Modric di lini tengah masih sangat vital, meski usianya tak lagi muda.