Cedera Belum Pulih, Bruno Paraiba Diragukan Tampil di Laga Persebaya vs Persita

JawaPos.com - Kabar terbaru mengenai kesiapan legiun asing Persebaya Surabaya, Bruno Paraiba, akhirnya mulai menemui titik terang jelang pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026.

Penyerang asal Brasil tersebut dipastikan belum berada dalam kondisi fisik terbaik, sehingga peluang tampil sebagai starter masih sangat kecil.

Pelatih kepala Bernardo Tavares menegaskan bahwa tim pelatih tidak ingin mengambil risiko besar dengan memaksakan kondisi sang pemain.

Meski kebutuhan tim terhadap kontribusi Paraiba cukup tinggi, pendekatan konservatif tetap menjadi pilihan utama demi menjaga kebugaran jangka panjang.

“Dia belum dalam kondisi ideal. Memang ada perkembangan, tetapi kami tetap mengikuti arahan tim medis agar proses pemulihannya berjalan maksimal,” ujar Tavares dikutip dari ileague.id.

Sejauh ini, Paraiba baru mencatatkan total 43 menit bermain dalam dua pertandingan terakhir. Penampilannya yang paling disorot terjadi saat menghadapi Borneo FC Samarinda pada 7 Maret lalu.

Dalam laga tersebut, ia hanya bermain selama 24 menit sebagai pemain pengganti dan tidak mampu menghindarkan tim dari kekalahan telak.

Padahal, ekspektasi terhadap pemain berusia 31 tahun itu sempat melonjak tinggi usai debut impresifnya. Pada laga melawan PSIM Yogyakarta, Paraiba langsung mencetak gol hanya tiga menit setelah masuk dari bangku cadangan. Momen tersebut menjadi sinyal awal bahwa ia bisa menjadi pembeda di lini depan Bajul Ijo.