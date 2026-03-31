Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 22.04 WIB

Cedera Belum Pulih, Bruno Paraiba Diragukan Tampil di Laga Persebaya vs Persita

Bruno Paraíba menjadi satu-satunya pemain asing Persebaya Surabaya dengan menit bermain minim era Bernardo Tavares. (Persebaya)

 

JawaPos.com - Kabar terbaru mengenai kesiapan legiun asing Persebaya Surabaya, Bruno Paraiba, akhirnya mulai menemui titik terang jelang pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026.

Penyerang asal Brasil tersebut dipastikan belum berada dalam kondisi fisik terbaik, sehingga peluang tampil sebagai starter masih sangat kecil.

Pelatih kepala Bernardo Tavares menegaskan bahwa tim pelatih tidak ingin mengambil risiko besar dengan memaksakan kondisi sang pemain.

Meski kebutuhan tim terhadap kontribusi Paraiba cukup tinggi, pendekatan konservatif tetap menjadi pilihan utama demi menjaga kebugaran jangka panjang.

“Dia belum dalam kondisi ideal. Memang ada perkembangan, tetapi kami tetap mengikuti arahan tim medis agar proses pemulihannya berjalan maksimal,” ujar Tavares dikutip dari ileague.id.

Sejauh ini, Paraiba baru mencatatkan total 43 menit bermain dalam dua pertandingan terakhir. Penampilannya yang paling disorot terjadi saat menghadapi Borneo FC Samarinda pada 7 Maret lalu.

Dalam laga tersebut, ia hanya bermain selama 24 menit sebagai pemain pengganti dan tidak mampu menghindarkan tim dari kekalahan telak.

Padahal, ekspektasi terhadap pemain berusia 31 tahun itu sempat melonjak tinggi usai debut impresifnya. Pada laga melawan PSIM Yogyakarta, Paraiba langsung mencetak gol hanya tiga menit setelah masuk dari bangku cadangan. Momen tersebut menjadi sinyal awal bahwa ia bisa menjadi pembeda di lini depan Bajul Ijo.

Namun, kondisi fisik yang belum stabil membuat tim pelatih harus lebih berhati-hati. Tavares menilai, memaksakan pemain dalam situasi seperti ini justru bisa berujung pada cedera kambuhan yang lebih serius.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore