Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 21.54 WIB

Pelatih Persib Bandung Harap Putros Ukir Sejarah Bersama Irak di Piala Dunia 2026

Frans Putros dan Patricio Matricardi jadi pilar penting lini belakang Persib Bandung yang absen saat laga krusial kontra Semen Padang. (Persib)

 

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan dukungan penuh kepada bek andalannya, Frans Putros, yang tengah berjuang bersama Tim Nasional Irak dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026.

Irak sendiri dijadwalkan menghadapi Bolivia pada laga final play-off antarbenua yang akan berlangsung di Stadion BBVA, Rabu (1/4/2026) pagi WIB. 

Pertandingan ini menjadi penentu langkah Irak untuk mengamankan satu tempat tersisa di putaran final. Bojan Hodak mengaku berharap besar agar anak asuhnya tersebut mampu membawa Irak meraih kemenangan. 

Menurutnya, kesempatan tampil di Piala Dunia adalah impian yang selalu dikejar setiap pesepak bola profesional.

“Saya harap mereka bisa lolos. Ini akan luar biasa untuk Putros,” ujar pelatih asal Kroasia tersebut dikutil dari persib.co.id.

Hodak menilai, jika Irak berhasil melewati Bolivia, pencapaian itu akan menjadi momen emosional sekaligus prestisius bagi Putros. Ia juga menegaskan bahwa bermain di panggung tertinggi sepak bola dunia merupakan target besar bagi semua pemain.

“Semua orang ingin bermain di Piala Dunia. Jadi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa,” tambahnya.

Tak hanya berdampak bagi sang pemain, keberhasilan Irak lolos ke Piala Dunia 2026 juga akan membawa kebanggaan tersendiri bagi Persib Bandung. 

Klub berjuluk Pangeran Biru itu berpeluang memiliki wakil pemain yang tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.

