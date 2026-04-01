Antonius Oskarianto Adur
02 April 2026, 05.08 WIB

Zidane Iqbal Bawa Irak Lolos ke Piala Dunia 2026, Ole Romeny Berikan Selamat

JawaPos.com–Ole Romeny memberikan selamat kepada Zidane Iqbal yang sukses membawa timnas Irak ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bolivia di final play off interkontinental. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Estadio BBVA, Monterrey, Rabu (1/4).

Di sosial media, Zidane Iqbal membagikan perasan setelah berhasil membawa Irak lolos Piala Dunia 2026 setelah pada 1986. ”Bukan jika tapi kapan.....sampai jumpa di Piala Dunia,” tulis dia di Instagram.

Pada unggahan tersebut ada komentar dari Ole Romeny yang mengucapkan selamat kepada Zidane Iqbal. ”Congrats brother,” tulis komentar dari penyerang Timnas Indonesia itu.

Kedua pemain tersebut pernah menjadi rekan setim di FC Utrecht pada musim 2023/2024. Namun, Ole Romeny memutuskan pindah ke Oxford United di musim selanjutnya dan Zidane Iqbal masih bertahan di FC Utrecht.

Dalam perjuangan lolos ke Piala Dunia 2026, Ole dan Iqbal pernah saling bertemu di laga Timnas Indonesia melawan Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Di laga tersebut, Zidane Iqbal menjadi salah satu pencetak gol.

Timnas Irak mengawali laga dengan percaya diri setelah unggul lewat gol yang dicetak Ali Al-Hamadi pada menit ke-10. Setelah itu, Moises Paniagua berhasil menyamakan kedudukan lewat gol di menit ke-38.

Di babak kedua Irak mampu unggul cepat. Aymen Hussein sukses mencetak gol pada menit ke-53 setelah menerima umpan dari Marko Farji.

Di Piala Dunia 2026, Irak sudah ditunggu tiga tim di Grup I. Tim-tim tersebut adalah Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Artikel Terkait
Kesempatan Terakhir Frans Putros: Hodak Dukung Bek Persib Tampil di Panggung Dunia Bersama Irak! - Image
Sepak Bola Indonesia

Kesempatan Terakhir Frans Putros: Hodak Dukung Bek Persib Tampil di Panggung Dunia Bersama Irak!

01 April 2026, 23.50 WIB

Drama Monterrey! Irak Akhiri Penantian 40 Tahun dan Segel Tiket Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Drama Monterrey! Irak Akhiri Penantian 40 Tahun dan Segel Tiket Piala Dunia 2026

01 April 2026, 20.27 WIB

Terakhir Kali Saat Sedang Perang Lawan Iran! Irak Kembali Mentas di Piala Dunia Setelah 4 Dekade - Image
Sepak Bola Dunia

Terakhir Kali Saat Sedang Perang Lawan Iran! Irak Kembali Mentas di Piala Dunia Setelah 4 Dekade

01 April 2026, 20.22 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

