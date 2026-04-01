Zidane Iqbal Bawa Irak Lolos ke Piala Dunia 2026, Ole Romeny Berikan Selamat

JawaPos.com–Ole Romeny memberikan selamat kepada Zidane Iqbal yang sukses membawa timnas Irak ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bolivia di final play off interkontinental. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Estadio BBVA, Monterrey, Rabu (1/4).

Di sosial media, Zidane Iqbal membagikan perasan setelah berhasil membawa Irak lolos Piala Dunia 2026 setelah pada 1986. ”Bukan jika tapi kapan.....sampai jumpa di Piala Dunia,” tulis dia di Instagram.

Pada unggahan tersebut ada komentar dari Ole Romeny yang mengucapkan selamat kepada Zidane Iqbal. ”Congrats brother,” tulis komentar dari penyerang Timnas Indonesia itu.

Kedua pemain tersebut pernah menjadi rekan setim di FC Utrecht pada musim 2023/2024. Namun, Ole Romeny memutuskan pindah ke Oxford United di musim selanjutnya dan Zidane Iqbal masih bertahan di FC Utrecht.

Dalam perjuangan lolos ke Piala Dunia 2026, Ole dan Iqbal pernah saling bertemu di laga Timnas Indonesia melawan Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Di laga tersebut, Zidane Iqbal menjadi salah satu pencetak gol.

Timnas Irak mengawali laga dengan percaya diri setelah unggul lewat gol yang dicetak Ali Al-Hamadi pada menit ke-10. Setelah itu, Moises Paniagua berhasil menyamakan kedudukan lewat gol di menit ke-38.

Di babak kedua Irak mampu unggul cepat. Aymen Hussein sukses mencetak gol pada menit ke-53 setelah menerima umpan dari Marko Farji.