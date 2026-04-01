Kesempatan Terakhir Frans Putros: Hodak Dukung Bek Persib Tampil di Panggung Dunia Bersama Irak!

JawaPos.com–Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Asia. Timnas Irak resmi memastikan tempat mereka di putaran final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Bolivia 2-1. Laga final play off interkonfederasi di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko, Rabu (1/4).

Kemenangan ini menandai kembalinya Irak ke panggung sepak bola dunia setelah penantian panjang selama empat dekade. Terakhir kali mereka tampil di Piala Dunia adalah pada edisi 1986 di Meksiko.

Pertandingan final berlangsung dramatis. Irak tampil agresif sejak awal dan berhasil unggul cepat pada menit ke-10 lewat gol Ali Alhamadi. Bolivia sempat menyamakan kedudukan melalui Moises Paniagua pada menit ke-38. Namun, sesaat setelah turun minum, Aymen Hussein memastikan kemenangan bersejarah bagi Singa Mesopotamia dengan gol penentu pada menit ke-53.

Kemenangan ini sekaligus membuka jalan bagi pemain Persib Bandung Frans Putros untuk tampil di Piala Dunia. Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kegembiraan atas keberhasilan timnas Irak dan berharap Frans Putros bisa masuk dalam skuad final.

”Bagus kita memiliki pemain di Piala Dunia. Bagus untuknya karena saat ini dia sudah di atas 30 tahun, jadi mungkin ini kesempatan terakhirnya. Bagi setiap pemain, tampil di Piala Dunia adalah impian tertinggi,” ungkap Hodak.

Dengan lolosnya Irak, AFC kini memiliki sembilan wakil di Piala Dunia 2026. Termasuk Iran, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan, dan Australia.

Debut Piala Dunia akan menjadi pengalaman baru bagi Yordania dan Uzbekistan, sementara Irak siap kembali menunjukkan taringnya setelah lama absen.

Di putaran final nanti, Irak tergabung di Grup I bersama raksasa sepak bola Prancis, Senegal, dan Norwegia. Laga perdana mereka dijadwalkan berlangsung pada 16 Juni 2026 melawan Norwegia di Amerika Serikat.