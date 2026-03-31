Persib Bandung Ompong! Hadapi Semen Padang Tanpa Tanpa Matricardi dan Putros

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tanpa bek Patricio Matricardi dan Frans Putros ketika melakoni pekan 26 BRI Super League menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4) pukul 19.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, Matricardi harus absen akibat kartu kuning ke-4 yang diterimanya pada pertandingan pekan ke-25 kontra Persik Kediri.

Sementara itu, Putros harus absen setelah mengantongi kartu kuning ketujuhnya pada musim ini saat menghadapi Borneo FC pada pertandingan tunda pekan ke-21 di Stadion Segiri Samarinda, 15 Maret 2026 lalu.

Meski harus kehilangan dua pemainnya, Persib Bandung dipastikan dapat menurunkan pemain senior dan kapten Marc Klok sejak menit pertama yang kondisinya semakin bugar setelah sebelumnya sempat cedera.

Hal tersebut disampaikan oleh Klok yang mengatakan dirinya siap diturunkan secara fisik dan mental menghadapi Semen Padang Padang.

Menurut Klok, kesiapan tersebut tidak terlepas dari program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih pada masa liburan dan berkat program latihan itu, para pemain bisa menjaga kebugaran dan langsung bisa tancap gas pada saat berkumpul kembali.

"Selama libur dipakai untuk porsi latihan tambahan. Intensitas latihan sangat keras dilakukan sendiri. Saya merasa sangat fit sekarang dan bersemangat untuk sembilan pertandingan terakhir," jelas Klok.

Mengenai laga menghadapi Semen Padang, Klok enggan memandang sebelah mata, meski posisi mereka yang berada di papan bawah klasemen bukan jaminan laga akan berjalan mudah.