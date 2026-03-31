Nanda Prayoga
31 Maret 2026, 23.13 WIB

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

Ilustrasi warga mengisi BBM di SPBU. (Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April mendatang.

pernyataan itu sekaligus membantah isu rencana penyesuaian atau kenaikan bahan bakar minyak (BBM) per April 2026.

Prasetyo menegaskan bahwa Pertamina sendiri belum melakukan penyesuaian harga BBM

Hal ini dipastikan setelah pihaknya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina berkoordinasi atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” kata Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Dia berharap, setelah mendengar informasi ini agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat.

Ia juga meminta masyarakat agar tak perlu panik dan resah lantaran ketersediaan BBM masih terjamin.

“Ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tukasnya.

Sebagai informasi, beredar informasi kenaikan harga BBM non subsidi untuk April 2026 di media sosial.

Bahkan, harga Pertamax disebut-sebut naik menjadi Rp 17.850 per liter dari yang sebelumnya Rp 12.300 per liter.

