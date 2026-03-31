Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 23.28 WIB

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

Wisatawan mancanegara (wisman) menggunakan kereta api selama periode Angkutan Lebaran, 11–30 Maret 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Tren positif menyelimuti transportasi kereta api di Jawa Timur. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 3.508 wisatawan mancanegara (wisman) memilih moda transportasi kereta api selama periode Angkutan Lebaran, 11–30 Maret 2026.

Angka ini menjadi bukti nyata bahwa turis asing semakin percaya pada keamanan dan kenyamanan kereta api Indonesia untuk mengeksplorasi destinasi unggulan di Jawa Timur.

Tiga Stasiun Jadi Pintu Masuk Utama Turis Asing

Pergerakan wisatawan lintas negara ini terkonsentrasi di tiga titik strategis. Stasiun Surabaya Gubeng menempati urutan pertama sebagai lokasi paling sibuk yang melayani turis asing.

Berikut rincian sebarannya:

  • Stasiun Surabaya Gubeng: 1.539 wisatawan.
  • Stasiun Malang: 767 wisatawan.
  • Stasiun Surabaya Pasar Turi: 668 wisatawan.

Ketiga stasiun ini dipilih karena lokasinya yang strategis di pusat kota dan kemudahan akses menuju tempat wisata. Apalagi, integrasi dengan taksi, transportasi online, hingga bus membuat perjalanan mereka makin praktis.

Layanan KAI Daop 8 Dinilai Berstandar Internasional

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengungkapkan, tingginya minat wisman ini menunjukkan daya saing kereta api yang semakin kuat.

"Tingginya jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api pada masa Angkutan Lebaran ini menunjukkan bahwa layanan KAI semakin dipercaya sebagai pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien. Kami terus berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik dengan standar yang semakin meningkat guna mendukung mobilitas wisatawan," ujarnya, Selasa (31/3).

Mahendro juga menambahkan bahwa konektivitas jaringan yang langsung menembus jantung kota menjadi nilai plus tersendiri. Hal ini tidak hanya mempermudah mobilitas, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal seperti perhotelan, kuliner, hingga UMKM di sekitar stasiun.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
