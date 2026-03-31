Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
31 Maret 2026, 23.17 WIB

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

The New Audi S3. (Istimewa)

JawaPos.com - Audi S3 kembali hadir di Indonesia dengan tenaga lebih besar dan tampilan lebih agresif. Sedan sport ini kini mampu melesat 0-100 km/jam hanya dalam 4,7 detik.

Sejak lama, Audi S3 dikenal sebagai salah satu sedan sport yang menawarkan keseimbangan antara performa dan kenyamanan. Pada versi terbaru ini, pendekatan tersebut tetap dipertahankan, namun dengan penyempurnaan di berbagai aspek.

Desain Lebih Agresif dan Modern

Secara tampilan, Audi S3 terbaru hadir dengan desain yang lebih tajam. Bagian depan kini didominasi grille singleframe dengan desain baru, dipadukan dengan air intake berukuran besar yang memperkuat kesan sporty.

Di bagian belakang, empat knalpot khas model S tetap dipertahankan sebagai identitas performa. Sementara itu, lampu depan kini dilengkapi pilihan digital daytime running light yang bisa disesuaikan, memberikan sentuhan personal pada tampilan mobil.

Performa Meningkat, Akselerasi Lebih Cepat

Di balik kap mesin, Audi S3 terbaru dibekali mesin 2.0 TFSI yang mampu menghasilkan tenaga 333 PS dan torsi 420 Nm.

Dengan tenaga tersebut, mobil ini mampu berakselerasi dari 0–100 km/jam dalam 4,7 detik. Peningkatan juga terasa pada respons mesin yang kini lebih cepat berkat penyempurnaan turbo dan transmisi 7-speed S tronic.

Sistem quattro all-wheel drive tetap menjadi andalan, kini dipadukan dengan teknologi torque splitter yang membantu distribusi tenaga lebih optimal, terutama saat bermanuver.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore