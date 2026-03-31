Motif Pembunuhan di Bekasi Terkuak! Tolak Ajakan Mencuri, Satpam Dimutilasi dan Disimpan dalam Freezer

JawaPos.com-Kasus pembunuhan sadis yang menimpa seorang satpam kios ayam geprek di Bekasi akhirnya terungkap. Motif di balik aksi keji ini ternyata dipicu oleh penolakan korban untuk diajak melakukan tindak kriminal.

Tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya telah meringkus dua tersangka berinisial S dan ANC. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap kronologi mengerikan bagaimana korban berinisial AH, 39, dihabisi hingga dimutilasi oleh kedua pelaku.

Tragedi ini bermula pada Sabtu (21/3) dini hari. Saat itu, kedua pelaku mencoba menghasut korban untuk ikut serta dalam aksi pencurian di tempat mereka bekerja.

"Dari hasil interogasi, diketahui kejadian bermula pada Sabtu dini hari, 21 Maret 2026 sekitar pukul 03.30 WIB, saat pelaku mengajak korban mencuri kendaraan operasional, namun ditolak," ujar Kasubdit Penmas Biddhumas Polda Metro Jaya, Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo, Selasa (31/3).

Penolakan tegas dari AH ternyata menyulut emosi S dan ANC. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung menyerang korban hingga tewas di lokasi kejadian.

Jasad Disimpan di Freezer dan Dibuang ke Bogor

Untuk menutupi jejak darah mereka, para pelaku melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Tubuh korban dimutilasi menjadi beberapa bagian agar lebih mudah disembunyikan.