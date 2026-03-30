Warga Bekasi Heboh dengan Temuan Mayat dalam Freezer

JawaPos.com - Warga Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, geger dengan penemuan mayat dalam alat pembeku makanan atau freezer pada sebuah kios ayam geprek yang berlokasi di Blok D33 perumahan tersebut, Sabtu (28/3).

Korban yang memiliki sapaan akrab Pak Bedul itu merupakan pegawai di kios makanan tersebut. Penyebab kematian pria yang diperkirakan berusia 45 tahun itu belum diketahui, mengingat aparat kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut.

Tim Identifikasi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Minggu terjun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Proses itu didampingi jajaran Polres Metro Bekasi.

Di mata lingkungan sekitar, Bedul bukan sekadar pegawai kios karena selain dikenal ramah, ringan tangan dalam konotasi positif serta mudah bergaul. Kepergiannya memicu gempar sekaligus rasa kehilangan bagi warga maupun sesama pedagang.

"Orangnya baik, sering mengobrol sama warga dan pedagang lain di sini," kata Ali, salah satu pedagang di sekitar lokasi kejadian.

Ali mengaku baru menyadari peristiwa itu ketika suasana di sekitar kios ramai oleh kedatangan petugas kepolisian. "Saya baru tahu saat sudah ramai sekitar jam 1 siang kemarin. Polisi membawa jenazah korban dengan kantung mayat".

Kenangan terakhir tentang Bedul turut diungkap warga setempat, Elin (42), yang mengaku masih melihat korban berinteraksi di depan kios pada malam takbiran Idul Fitri. Tak ada firasat apa pun, karena korban terlihat sehat dan beraktivitas seperti biasa.

"Terakhir lihat malam takbiran, masih di depan kios," ujar dia.