John Herdman akan Istirahat Sejenak usai Pimpin Timnas Indonesia di Ajang FIFA Series 2026

JawaPos.com-Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa ia akan mengambil istirahat sejenak setelah dia menyelesaikan dua laga di FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Herdman mengatakan bahwa itu adalah cara terbaiknya untuk meninjau dua pertandingan yang sudah dijalaninya saat Indonesia mengalahkan Saint Kitts dan Nevis 4-0, Jumat (27/3), dan kalah 0-1 dari Bulgaria, Senin (30/3).

"Untuk perbaikan, saya akan meninjau pertandingan dalam dua minggu ke depan. Saat ini saya masih emosional karena kami sangat ingin menang," kata Herdman dalam jumpa pers setelah laga final FIFA Series 2026 yang berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Bulgaria di SUGBK, Senin.

"Saya selalu mengatakan, jangan berbicara terlalu banyak saat emosi. Saya perlu mundur sejenak, menilai pertandingan dengan kepala dingin, dan melihat kekuatan tim terlebih dahulu, hal-hal yang bisa kami bangun," katanya menambahkan.

Pelatih kelahiran Consett, Inggris itu kemudian mengambil hal positif dari dua laga pertama yang ia pimpin, yang hanya dipersiapkan sekitar satu minggu.

Ia melihat dari dua laga ini timnya cukup adaptif karena mampu menjalankan dua sistem berbeda di lapangan. Kata dia, hal ini di kemudian hari akan menjadi kekuatan terbesar Indonesia di Asia.

"Kemampuan berpindah antara dua sistem bertahan dalam dua hari adalah hal positif. Kami bisa menjadi salah satu tim paling adaptif di Asia, dan itu akan menjadi kekuatan besar saat menghadapi tim kuat," ucap dia.