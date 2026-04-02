Perjalanan Spiritual Jordi Amat di Timnas Indonesia! Bangga Berjuang dengan Bintang Muda Persija Jakarta

JawaPos.com — Langkah Jordi Amat bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 bukan sekadar soal menit bermain. Ada perjalanan baru yang ia rasakan, terutama saat dipercaya menjalankan peran berbeda di lapangan.

Empat pemain Persija Jakarta yang memperkuat Timnas Indonesia telah kembali ke markas latihan pada Rabu (1/4/2026). Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra.

Di ajang FIFA Series 2026, kontribusi keempatnya cukup beragam. Rizky Ridho tampil konsisten sebagai starter di lini belakang saat melawan St. Kitts and Nevis dan Bulgaria.

Sementara itu, Dony Tri Pamungkas mendapat kesempatan bermain di dua laga dengan peran berbeda. Ia tampil penuh di laga pertama dan masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Bulgaria.

Mauro Zijlstra sempat mencuri perhatian lewat golnya ke gawang St. Kitts and Nevis. Namun, cedera membuatnya absen di pertandingan berikutnya.

Kisah menarik justru datang dari Jordi Amat yang hanya tampil sekali. Meski begitu, penampilannya menyimpan cerita penting dalam perjalanan kariernya.

Pada laga tersebut, pelatih John Herdman memberinya peran sebagai gelandang. Posisi ini berbeda dari peran aslinya sebagai bek tengah, namun bukan hal asing dalam beberapa pekan terakhir.

Perubahan posisi ini juga selaras dengan perannya di klub di bawah arahan Mauricio Souza. Ia mulai terbiasa naik ke lini tengah untuk membantu membangun serangan.

Jordi pun tidak melihat perubahan ini sebagai beban. Justru sebaliknya, ia menikmati setiap proses yang dijalani di lapangan.