Antara
06 April 2026, 00.28 WIB

Santai Sejenak Usai FIFA Series 2026, John Herdman Pilih Main Bola dengan Warga di Lombok

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman pada pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion GBK, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanfaatkan waktu luang dengan bermain sepak bola bersama warga lokal di sebuah pantai di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Momen itu tercipta setelah Herdman memimpin skuad Garuda berlaga di FIFA Series 2026 pada 27-30 Maret.

Momen tersebut menjadi perhatian setelah video Herdman bermain bola di pantai beredar luas di media sosial, Minggu (5/4).

Dalam video itu, pelatih asal Inggris tersebut tampak berbaur dengan warga tanpa jarak. Ia terlihat santai bermain di pantai hanya dengan mengenakan celana pendek tanpa atasan dan alas kaki.

Herdman juga beberapa kali menunjukkan kemampuan teknik individunya saat bermain, termasuk mengontrol bola di atas pasir dan melakukan gerakan tipuan kepada lawan mainnya.

Aktivitas tersebut tampak seperti upaya Herdman untuk lebih dekat dengan kultur sepak bola Indonesia, di tengah masa awal tugasnya sebagai pelatih timnas.

Pelatih berusia 50 tahun itu juga menunjukkan antusiasme selama berada di Indonesia. Ia mulai mencoba menggunakan beberapa kata dalam bahasa Indonesia, termasuk saat memperkenalkan diri kepada awak media pada agenda FIFA Series 2026.

Selain mendekatkan diri dengan masyarakat, Herdman juga aktif memantau perkembangan sepak bola nasional. Ia tercatat beberapa kali menyaksikan langsung pertandingan kompetisi domestik, termasuk laga Super League yang mempertemukan Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Tidak hanya itu, Herdman juga memantau kompetisi kasta kedua Liga Indonesia (Championship) sebagai bagian dari upaya memperluas pemantauan pemain potensial.

Ia juga mengunjungi sejumlah klub lokal dan menyambangi sesi latihan untuk melihat langsung perkembangan pemain. Dalam salah satu kesempatan, Herdman bahkan menyempatkan diri masuk ke ruang ganti Persib Bandung untuk berdiskusi dengan para pemain.

