Antara
03 April 2026, 02.42 WIB

Banur Sebut John Herdman Beri Timnas Gaya Bermain Baru

Timnas Indonesia disebut Banur mampu menampilkan gaya bermain baru di bawah arahan pelatih John Herdman. (instagram.com/@timnasindonesia)

JawaPos.com-Penyerang tim nasional Indonesia era 1980-an Bambang Nurdiansyah, yang akrab disapa Banur, mengatakan pelatih John Herdman memberikan skuad Garuda gaya bermain baru.

"Dalam waktu yang singkat, dia memberikan bentuk baru untuk cara bermain timnas. Sejauh ini bagus, ya," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (2/4).

Menurut dia, salah satu yang paling mencolok dari timnas saat ini adalah kenyamanan dalam melakukan operan-operan pendek. 

Hal tersebut membuat skuad Garuda lebih menguasai bola, seperti yang terlihat pada FIFA Series 2026 kala menang 4-0 atas St Kitts dan Nevis, Jumat (27/3) bahkan ketika takluk 0-1 dari Bulgaria di final, Senin (30/3).

Meski demikian, penyerang timnas Indonesia kala meraih emas SEA Games 1991 itu mengingatkan bahwa Herdman baru membawa skuadnya menjalani dua laga.

Menurut Bambang, masih banyak aspek yang perlu dievaluasi dari timnas Indonesia. Dia pun yakin tim kepelatihan timnas bisa menemukan kekurangan-kekurangan tersebut, sambil terus mengasah semua kelebihan.

"Kalau saya pribadi, timnas harus menambah pemain di sektor striker," tutur dia.

Pria yang kini menjabat sebagai direktur teknik Persita Tangerang itu pun merasa John Herdman mempunyai kemampuan untuk membawa timnas Indonesia berkembang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Artikel Terkait
Era Baru Timnas di Tangan John Herdman: Prediksi Formasi dan Susunan Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Era Baru Timnas di Tangan John Herdman: Prediksi Formasi dan Susunan Pemain

26 Maret 2026, 07.43 WIB

7 Negara yang Memutuskan Mundur dari Piala Dunia, Terbaru Iran di Edisi 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

7 Negara yang Memutuskan Mundur dari Piala Dunia, Terbaru Iran di Edisi 2026

13 Maret 2026, 07.03 WIB

Garuda Calling: Tak Ada Nama Thom Haye dalam Skuad Sementara Timnas! - Image
Sepak Bola Indonesia

Garuda Calling: Tak Ada Nama Thom Haye dalam Skuad Sementara Timnas!

10 Maret 2026, 05.42 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

