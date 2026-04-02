Banur Sebut John Herdman Beri Timnas Gaya Bermain Baru

JawaPos.com-Penyerang tim nasional Indonesia era 1980-an Bambang Nurdiansyah, yang akrab disapa Banur, mengatakan pelatih John Herdman memberikan skuad Garuda gaya bermain baru.

"Dalam waktu yang singkat, dia memberikan bentuk baru untuk cara bermain timnas. Sejauh ini bagus, ya," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (2/4).

Menurut dia, salah satu yang paling mencolok dari timnas saat ini adalah kenyamanan dalam melakukan operan-operan pendek.

Hal tersebut membuat skuad Garuda lebih menguasai bola, seperti yang terlihat pada FIFA Series 2026 kala menang 4-0 atas St Kitts dan Nevis, Jumat (27/3) bahkan ketika takluk 0-1 dari Bulgaria di final, Senin (30/3).

Meski demikian, penyerang timnas Indonesia kala meraih emas SEA Games 1991 itu mengingatkan bahwa Herdman baru membawa skuadnya menjalani dua laga.

Menurut Bambang, masih banyak aspek yang perlu dievaluasi dari timnas Indonesia. Dia pun yakin tim kepelatihan timnas bisa menemukan kekurangan-kekurangan tersebut, sambil terus mengasah semua kelebihan.

"Kalau saya pribadi, timnas harus menambah pemain di sektor striker," tutur dia.