Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
01 April 2026, 06.23 WIB

Pelatih Bulgaria Puji Kinerja John Herdman bersama Timnas Indonesia

Para pemain Timnas Indonesia tertunduk lesu usai kalah dari Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Para pemain Timnas Indonesia tertunduk lesu usai kalah dari Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com-Pelatih timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov angkat topi untuk kinerja pelatih timnas Indonesia John Herdman yang membuat tim Garuda bermain sangat baik dalam dua laga FIFA Series 2026 meski memiliki waktu persiapan yang singkat.

"Pelatih Anda, telah menerapkan gaya yang sangat baik dengan cepat, terutama dalam membangun serangan. Kami sempat mengalami kesulitan di sana," kata Dimitrov pada jumpa pers final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Saat itu tim Burgaria dibuat kesulitan oleh permainan Indonesia, walaupun pada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 melalui gol penalti Marin Petkov.

Atas dasar itu, Dimitrov merasa masa depan Indonesia bersama Herdman akan cerah. Ia pun mendoakan tim Garuda sukses di Piala Asia 2027 dan juga Kualifikasi Piala Dunia 2030.

"Saya pikir kalian memiliki tim yang sangat baik dengan masa depan yang cerah. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia," kata Dimitrov, pelatih yang semasa menjadi pemain juga pernah berkarier di Liga Indonesia tersebut.

Selain memuji sosok Herdman, Dimitrov juga menyanjung pemain-pemain yang dimiliki tim Garuda karena banyak yang berkompetisi di kompetisi elite Eropa, sebut saja Jay Idzes dan Emil Audero di Serie A Italia (Sassuolo dan Cremonese), Kevin Diks di Bundesliga Jerman (Borussia Moenchengladbach), Maarten Paes di Eredivisie Belanda (Ajax Amsterdam), hingga Calvin Verdonk di Ligue 1 Prancis (Lille).

"Kami mengenal pemain Indonesia dengan sangat baik karena banyak dari mereka yang berkompetisi di liga-liga yang sangat bagus di Eropa. Tentu saja tim Anda sangat serius dan sangat bagus. Saya membandingkannya dengan tim tingkat menengah di Eropa," kata pelatih 49 tahun tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dimitrov ditanya seorang wartawan tentang apakah dirinya berpikir akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat jika ada tawaran yang bagus.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore