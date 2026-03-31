Pelatih Bulgaria Puji Kinerja John Herdman bersama Timnas Indonesia

JawaPos.com-Pelatih timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov angkat topi untuk kinerja pelatih timnas Indonesia John Herdman yang membuat tim Garuda bermain sangat baik dalam dua laga FIFA Series 2026 meski memiliki waktu persiapan yang singkat.

"Pelatih Anda, telah menerapkan gaya yang sangat baik dengan cepat, terutama dalam membangun serangan. Kami sempat mengalami kesulitan di sana," kata Dimitrov pada jumpa pers final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Saat itu tim Burgaria dibuat kesulitan oleh permainan Indonesia, walaupun pada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 melalui gol penalti Marin Petkov.

Atas dasar itu, Dimitrov merasa masa depan Indonesia bersama Herdman akan cerah. Ia pun mendoakan tim Garuda sukses di Piala Asia 2027 dan juga Kualifikasi Piala Dunia 2030.

"Saya pikir kalian memiliki tim yang sangat baik dengan masa depan yang cerah. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia," kata Dimitrov, pelatih yang semasa menjadi pemain juga pernah berkarier di Liga Indonesia tersebut.

Selain memuji sosok Herdman, Dimitrov juga menyanjung pemain-pemain yang dimiliki tim Garuda karena banyak yang berkompetisi di kompetisi elite Eropa, sebut saja Jay Idzes dan Emil Audero di Serie A Italia (Sassuolo dan Cremonese), Kevin Diks di Bundesliga Jerman (Borussia Moenchengladbach), Maarten Paes di Eredivisie Belanda (Ajax Amsterdam), hingga Calvin Verdonk di Ligue 1 Prancis (Lille).

"Kami mengenal pemain Indonesia dengan sangat baik karena banyak dari mereka yang berkompetisi di liga-liga yang sangat bagus di Eropa. Tentu saja tim Anda sangat serius dan sangat bagus. Saya membandingkannya dengan tim tingkat menengah di Eropa," kata pelatih 49 tahun tersebut.