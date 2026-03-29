Komentar Pelatih Bulgaria Bikin Panas Laga Kontra Timnas Indonesia di Final FIFA Series 2026

JawaPos.com - Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, bikin sensasi jelang pertemuan dengan Timnas Indonesia di final FIFA Series 2026. Pertemuan mereka akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam WIB.

Komentar Dimitrov paling disorot adalah pernyataannya tentang banyaknya pemain diaspora di skuad Garuda asuhan John Herdman. Dimitrov menyebut Timnas Indonesia saat ini tak lebih baik ketimbang skuad Garuda dahulu, di mana banyak pemain lokal membela panji Merah Putih.

Dimitrov memang tak asal ngomong, karena dirinya pernah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2007, tepatnya saat skuad Garuda dilatih Ivan Kolev yang merupakan pelatih asal Bulgaria.

Baca Juga:Komentar Beckham Putra Jelang Timnas Indonesia Ditantang Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Pelatih berusia 49 tahun tersebut menyebut Timnas Indonesia saat itu begitu kuat, walau diperkuat pemain lokal macam Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, hingga Boaz Solossa. Kolaborasi mereka bahkan membuat kejutan di Piala Asia 2007 saat menumbangkan Bahrain, 2-1, meski skuad Garuda akhirnya gagal lolos dari fase grup.

Bandingkan dengan skuad Garuda saat ini, di mana Indonesia lebih banyak dihuni pemain keturunan. Mereka bahkan banyak berkarier di kompetisi Eropa. "Sepertinya timnas Indonesia terdahulu begitu kuat," katanya.

Entah apa alasan Dimitrov melontarkan anggapan itu, apakah ingin melemahkan psikologis pemain Timnas atau sengaja melontarkan psywar jelang pertarungan di SUGBK.

Baca Juga:5 Strategi Jitu Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026

Yang jelas, Timnas Indonesia sudah sangat siap melaksanakan tugasnya di laga penentuan nanti. Mereka siap kembali membuat fans Garuda tersenyum, sama seperti saat Indonesia menang atas Saint Kitts and Nevis, Jumat (27/3).

Sementara Pelatih John Herdman kemungkinan besar akan menerapkan skema sama seperti saat menumbangkan Saint Kitts and Nevis, meski ada potensi pelatih berpaspor Inggris itu melakukan perubahan skema permainan merujuk lawan Bulgaria.

Herdman juga diyakini bakal melakukan rotasi pemain, contoh kecil Emil Audero kemungkinan bakal berada di bawah mistar gawang kali ini. Kiper Cremonese itu sempat berada di bangku cadangan saat Indonesia menang atas Saint Kitts and Nevis sebelumnya.