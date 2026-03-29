Risma Azzah Fatin
29 Maret 2026, 16.05 WIB

5 Strategi Jitu Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026

JawaPos.com – Kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia atas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026 tidak lepas dari penerapan strategi yang efektif sepanjang pertandingan.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda tampil dominan sejak menit awal.

Berikut 5 strategi kunci yang menjadi faktor keberhasilan Indonesia meraih kemenangan telak 4-0, seperti dilansir dari laman resmi Kita Garuda pada Minggu (29/3).

1.     Dominasi Penguasaan Bola Sejak Awal

Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama pertandingan. Para pemain mampu menguasai bola dengan baik dan mengendalikan tempo permainan. Strategi ini membuat lawan terpaksa bertahan lebih dalam sepanjang laga. Dominasi tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun peluang berbahaya secara konsisten.

2.     Permainan Kombinasi dan Umpan Terobosan Efektif

Pola permainan umpan pendek dan kombinasi cepat menjadi kunci membongkar pertahanan lawan. Umpan terobosan dari lini tengah terbukti efektif menciptakan peluang emas. Kolaborasi antar pemain berjalan padu dan terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari terciptanya beberapa gol yang diawali oleh umpan akurat ke ruang kosong.

3.     Ketajaman Lini Depan dalam Penyelesaian Akhir

Lini serang Indonesia menunjukkan efektivitas tinggi dalam memanfaatkan peluang yang ada. Beckham Putra Nugraha tampil menonjol dengan dua gol yang dicetaknya. Selain itu, kontribusi Ole Romeny dan Mauro Zijlstra menambah keunggulan tim. Penyelesaian akhir yang klinis memastikan keunggulan Indonesia terus bertambah sepanjang pertandingan.

4.     Soliditas Lini Pertahanan yang Disiplin

Di lini belakang, Indonesia tampil disiplin dalam menjaga area pertahanan. Koordinasi antar pemain bertahan mampu meredam serangan lawan dengan baik. Jay Idzes berperan penting dalam mengorganisasi lini belakang. Strategi ini membuat lawan kesulitan menciptakan peluang berarti sepanjang pertandingan.

5.     Rotasi Pemain yang Menjaga Intensitas Permainan

Pelatih John Herdman melakukan rotasi pemain secara tepat pada babak kedua. Pergantian ini menjaga stamina dan intensitas permainan tetap tinggi. Pemain pengganti mampu memberikan dampak positif terhadap jalannya pertandingan. Hasilnya, Indonesia tetap agresif hingga akhir laga dan menambah keunggulan gol.

Editor: Setyo Adi Nugroho
