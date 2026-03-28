Usai Menang Telak Kontra Saint Kitts and Nevis, Erick Thohir Minta Timnas Fokus Hadapi Bulgaria

JawaPos.com-Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir meminta skuad Timnas Indonesia agar fokus kembali menghadapi laga berikutnya melawan Bulgaria setelah membungkam Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0 pada FIFA Series 2026.

"Perjuangan (Timnas Indonesia) belum selesai, fokus ke pertandingan berikutnya," kata Erick Thohir.

Ia mengapresiasi Timnas Indonesia yang berhasil meraih kemenangan telak atas Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

Erick juga menyampaikan terima kasih kepada para pemain, pelatih John Herdman, dan seluruh ofisial yang telah berjuang. Selain itu, ia turut mengapresiasi para suporter yang selalu setia mendukung Timnas Indonesia.

Ia menilai dalam laga melawan Saint Kitts and Nevis, pola permainan, strategi, dan penampilan skuad Garuda sudah berada di jalur yang benar, dengan penampilan menonjol dari Beckham Putra, Ole Romeny, dan Mauro Zijlstra yang mampu mencetak gol.

Namun, ia mengingatkan pelatih dan para pemain agar tidak cepat berpuas diri karena pekerjaan belum selesai. Hasil positif melawan Saint Kitts and Nevis, kata dia, harus menjadi energi untuk melangkah lebih jauh.

Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berikutnya saat melawan Bulgaria pada final FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/3).

"Kemenangan ini menjadi modal kepercayaan diri, tetapi lawan berikutnya, yaitu Bulgaria, menuntut standar yang lebih tinggi," katanya.

Baca Juga:4 Pemain Persija Jakarta Sukses Bawa Timnas Indonesia Atasi Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026