Edi Yulianto
29 Maret 2026, 17.28 WIB

Komentar Beckham Putra Jelang Timnas Indonesia Ditantang Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Selebrasi gol dari Beckham Putra ke gawang Saint Kitts &amp; Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi gol dari Beckham Putra ke gawang Saint Kitts &amp; Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemain Persib Bandung Beckham Putra tampil gemilang saat membela Timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama FIFA Series 2026. Beckham mampu mencetak brace dalam kemenangan 4-0 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3).

Gol tersebut merupakan gol pertama Beckham bersama Timnas senior. Hal tersebut jadi tambahan rasa percaya diri jelang menghadapi laga final melawan Bulgaria pada Senin (30/3). 

“Tentu saya sangat terharu karena itu adalah gol internasional pertama saya bersama Timnas Senior. Itu menjadi tambahan kepercayaan diri menghadapi pertandingan berikutnya," kata Beckham.

Dalam cuitannya di media sosial, Beckham menuliskan jika langkah yang tak mudah ia bisa masuk Timnas Indonesia. Banyak kritik terhadapnya, tentang kelayakan berbaju Merah-Putih di bawah arahan pelatih John Herdman. Namun, lewat brace-nya ia seakan membungkam segala keraguan. 

“Tidak semua langkah disambut baik, namun setiap langkah tetap berarti. Sebuah pengingat bahwa setiap proses, sekecil apapun, selalu membawa kita lebih dekat pada tujuan. Terima kasih untuk doa dan harapan yang selalu ada untuk menguatkan di setiap langkah untuk Indonesia,” begitu tulis pemain yang biasa disapa Etam tersebut.

Beckham dan skuad Timnas Indonesia akan dihadapkan pada laga final kontra Bulgaria. "Kita harus fokus karena Bulgaria tim kuat dan bagus. Performa harus lebih ditingkatkan karena masih banyak pertandingan di depan," ucap Etam.

Editor: Edi Yulianto
