Beckham Putra dan Eliano Reijnders Dipanggil Timnas Indonesia, Hodak Beri Dukungan Penuh

JawaPos.com - Dua pemain Persib Bandung, Beckham Putra dan Eliano Reijnders, mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026. Keduanya dipersiapkan untuk menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga yang digelar Jumat (27/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pertandingan ini menjadi bagian dari turnamen mini yang mempertemukan beberapa negara lintas konfederasi. Pemenang laga antara Indonesia kontra Saint Kitts and Nevis nantinya akan menghadapi pemenang duel antara Bulgaria melawan Kepulauan Solomon.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyambut positif pemanggilan dua anak asuhnya tersebut. Ia menilai ajang ini bisa menjadi panggung penting bagi Beckham dan Eliano untuk meningkatkan kepercayaan diri, terutama jika mampu tampil maksimal bersama tim nasional.

Hodak bahkan berharap keduanya mendapat kesempatan bermain. Menurutnya, pengalaman di level internasional bisa berdampak langsung pada performa pemain saat kembali ke klub.

“Saya harap mereka bermain dengan baik. Ini momen bagus untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jika mereka mendapat hasil positif, itu akan memberi dampak besar ketika kembali ke klub,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Secara khusus, Hodak memberikan penilaian terhadap Beckham Putra. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa pemain muda yang akrab disapa Etam tersebut memang pantas memperkuat Timnas Indonesia.

Ia menepis berbagai kritik yang meragukan kualitas Beckham. Dalam pandangannya, performa Beckham selama dua musim terakhir bersama Persib sudah cukup menjadi bukti konsistensi.

Apalagi selama bulan Ramadan, ketika banyak pemain mengalami penurunan kondisi fisik, Beckham justru mampu tampil stabil. Hal ini dinilai sebagai indikator kesiapan mental dan fisik sang pemain.

“Beckham layak berada di sana. Dia bermain dengan baik. Dalam dua tahun terakhir dia konsisten dan pantas mendapat kesempatan,” tegas Hodak.

Pemanggilan ini juga tak lepas dari keputusan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang terus mencari komposisi terbaik tim.

Beckham sendiri dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan sudah berkontribusi membawa Persib meraih dua gelar dalam dua musim terakhir.