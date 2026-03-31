Alberta Dionny Natanuel
01 April 2026, 06.46 WIB

Sinopsis Seri Drama Televisi 9-1-1: Nashville: Kota Musik Terbesar Amerika Serikat Juga Membutuhkan Bantuan

Poster horizontal 9-1-1:Nashville (Abc.com)

JawaPos.com - Setiap negara memiliki nomor darurat yang dapat dihubungi kapan saja dan dimana saja. Melalui nomor darurat ini, kita akan mendapatkan bantuan medis dari rumah sakit terdekat, keamanan dari polisi dan keselamatan dari pemadam kebakaran. 

Ada negara yang memiliki beberapa nomor darurat untuk polisi, ambulan dan pemadam kebakaran. Ada pula negara yang hanya memiliki satu saja nomor darurat, seperti 911 yang ada di Amerika Serikat. 

Bagi orang awam, keseharian para petugas keamanan ini mungkin akan terlihat biasa saja. Namun, terkadang ada drama yang dapat terjadi pula. Salah satunya di rumah pemadam kebakaran 113 di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. 

Kota musik country ini memiliki banyak rumah pemadam kebakaran, tapi salah satu yang memiliki karakter unik adalah Unit 113 yang salah satu kaptennya adalah Don Hart (Chris O'Donnell). 

Don menikah dengan putri dari keluarga kaya, Blythe (Jessica Capshaw), dan mewarisi hampir seluruh kekayaan dari keluarga istrinya, termasuk pos pemadam kebakaran dimana ia bekerja karena kakak laki-laki istrinya telah meninggal. 

Mereka memiliki satu anak, Ryan (Michael Provost), yang juga adalah wakil kapten atau Letnan Don. 

Di stasiun mereka, ada dua anggota yang juga dekat dengan mereka, Taylor (Hailey Kilgore) dan Roxie (Juani Feliz). Mereka adalah dua anggota medis pos mereka.

Awalnya mereka hidup tenang dan bahagia saja, hingga suatu malam dalam sebuah panggilan keharmonisan keluarga mereka terguncang. 

Ryan mendapati bahwa ia memiliki seorang adik laki-laki dari ibu lain, Blue Bennings (Hunter McVey). 

Ternyata saat ia masih sangat kecil, kedua orangtuanya sempat berpisah sejenak setelah sebuah pertengkaran. Dalam periode itu, Don bertemu kembali dengan mantan kekasihnya, Dixie (LeAnn Rimes), dan berhubungan intim. 

