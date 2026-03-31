Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

JawaPos.com - Menjalankan sebuah bisnis retail bukanlah hal yang mudah. Agar bisnis retail berjalan dengan lancar, pemilik harus menguasai pergudangan, marketing, penjualan, pelayanan pelanggan dan lain-lain.

Dalam bisnis ini, banyak toko memiliki moto "pelanggan adalah raja", karena penjualan bergantung pada pembelian dari pelanggan mereka.

Tentunya pola pikir seperti itu memiliki sisi baik dan buruknya. Pelanggan terkadang bisa seenaknya sendiri, dan para karyawan tidak dapat melawan mereka.

Tapi, Pegasus Market berbeda dari supermarket lainnya. Di sini kenyamanan staff dinomorsatukan daripada pelanggan.

Awalnya Pegasus Market tidak memiliki banyak pelanggan dan berada di bawah manajemen yang buruk. Supermarket ini sebenarnya milik Daema Group yang ternama, namun karena persaingan ketat ia kalah dari supermarket lawannya.

Namun, suatu hari Presiden Kim Daema (Lee Soonjae) memutuskan untuk mendemosi salah satu eksekutifnya, Jung Bokdong (Kim Byungchul), menjadi CEO Pegasus Market.

Tindakan itu membuat Bokdong marah besar dan dendam kepada presiden. Sampai-sampai ia bersumpah akan menghancurkan Daema Group, dimulai dari supermarket ini.

Moon Sukgoo (Lee Donghwi) telah berusaha sangat keras untuk bisa bekerja di perusahaan elit seperti Daema Group. Ia akhirnya terpilih dan menjadi manajer di Pegasus Market.

Ia belum genap satu tahun bekerja di supermarket ini, muncullah CEO Bokdong dengan rencana-rencana absurdnya.