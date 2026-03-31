Alberta Dionny Natanuel
31 Maret 2026, 23.06 WIB

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

Poster horizontal Pegasus Market (2019) (Primevideo)

JawaPos.com - Menjalankan sebuah bisnis retail bukanlah hal yang mudah. Agar bisnis retail berjalan dengan lancar, pemilik harus menguasai pergudangan, marketing, penjualan, pelayanan pelanggan dan lain-lain. 

Dalam bisnis ini, banyak toko memiliki moto "pelanggan adalah raja", karena penjualan bergantung pada pembelian dari pelanggan mereka. 

Tentunya pola pikir seperti itu memiliki sisi baik dan buruknya. Pelanggan terkadang bisa seenaknya sendiri, dan para karyawan tidak dapat melawan mereka. 

Tapi, Pegasus Market berbeda dari supermarket lainnya. Di sini kenyamanan staff dinomorsatukan daripada pelanggan. 

Awalnya Pegasus Market tidak memiliki banyak pelanggan dan berada di bawah manajemen yang buruk. Supermarket ini sebenarnya milik Daema Group yang ternama, namun karena persaingan ketat ia kalah dari supermarket lawannya. 

Namun, suatu hari Presiden Kim Daema (Lee Soonjae) memutuskan untuk mendemosi salah satu eksekutifnya, Jung Bokdong (Kim Byungchul), menjadi CEO Pegasus Market. 

Tindakan itu membuat Bokdong marah besar dan dendam kepada presiden. Sampai-sampai ia bersumpah akan menghancurkan Daema Group, dimulai dari supermarket ini. 

Moon Sukgoo (Lee Donghwi) telah berusaha sangat keras untuk bisa bekerja di perusahaan elit seperti Daema Group. Ia akhirnya terpilih dan menjadi manajer di Pegasus Market. 

Ia belum genap satu tahun bekerja di supermarket ini, muncullah CEO Bokdong dengan rencana-rencana absurdnya. 

Bokdong memulai pekerjaannya dengan membuka lowongan kerja paruh waktu. Dari empat orang yang melamar pekerjaan, Bokdong menerima lebih dari dua kalinya. 

Artikel Terkait
Sinopsis Film Rosemary's Baby (1968): Tidak Semua Tetangga Kita Baik Tanpa Sebab atau Maksud Tertentu - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Rosemary's Baby (1968): Tidak Semua Tetangga Kita Baik Tanpa Sebab atau Maksud Tertentu

28 Maret 2026, 03.19 WIB

Sinopsis Seri Shrek (2001-2010): Kehidupan dalam Dunia Dongeng Ternyata Jauh Lebih Menarik dan Rumit - Image
Music & Movie

Sinopsis Seri Shrek (2001-2010): Kehidupan dalam Dunia Dongeng Ternyata Jauh Lebih Menarik dan Rumit

25 Maret 2026, 07.45 WIB

Sinopsis Priest (2018-2019): Melihat Sedikit Lebih Dalam tentang Dunia Eksorsisme di Korea Selatan - Image
Music & Movie

Sinopsis Priest (2018-2019): Melihat Sedikit Lebih Dalam tentang Dunia Eksorsisme di Korea Selatan

23 Maret 2026, 05.25 WIB

Terpopuler

1

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

2

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

3

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

4

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

5

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

6

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

7

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

8

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

9

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

10

Kosovo Tinggal Selangkah ke Piala Dunia, Siap Ukir Sejarah Saat Hadapi Turki

