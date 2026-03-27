Sinopsis Film Apartment 7A (2024): Sebelum Rosemary, Ada Banyak yang Harus Membuat Keputusan Terburuk

JawaPos.com - Ketika seseorang menolong orang asing tanpa pamrih, mereka dapat melakukan aksi sukarela itu demi mendapatkan pahala, balasan, popularitas, atau bahkan benar-benar tidak mencari balasan apa pun.

Namun, karena keserakahan manusia, hal itu sangat jarang terjadi. Akan tetapi, ada pula orang-orang yang memang melakukan hal-hal baik karena itulah sifat mereka.

Salah satu aksi kebaikan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau organisasi adalah mendirikan penampungan atau tempat rehabilitas.

Pasangan Minnie dan Roman Castevet (Dianne Wiest dan Kevin McNally) sudah beberapa kali menampung gadis-gadis yang membutuhkan tempat tinggal sampai mereka dapat mandiri kembali.

Salah satunya adalah Terry Gionoffrio (Julia Garner), seorang penari asal Nebraska yang sekarang bekerja di New York pada tahun 1965. Namun, karena ia terjatuh dan mengalami cedera serius pada pergelangan kakinya, ia harus mundur dari dunia pertunjukkan untuk sementara waktu.

Tidak hanya ia harus kehilangan satu-satunya mata pencahariannya, ia juga mulai dikenal oleh orang-orang di industri pertunjukkan sebagai "perempuan yang jatuh." Tidak hanya itu, ketika ia ingin kembali dalam dunia panggung, ia selalu gagal dalam tahap menari saat audisi.

Untungnya ia memiliki seorang teman baik, Annie (Marli Siu), yang mau menampung Terry dan memperbolehkannya tinggal bersamanya hingga ia mendapatkan pekerjaan serta uang.

Pada audisi terakhirnya yang gagal, Terry mengikuti produser Broadway Alan Marchand (Jim Sturgess) hingga Gedung Bramford, dimana Alan tinggal. Tapi Terry tiba-tiba merasa mual akibat obat anti nyeri yang ia minum dan muntah di depan gedung.

Di sana, ia bertemu dengan Pasangan Castevet, suami istri tua yang tinggal di salah satu unit apartemen Bramford. Setelah mendengarkan cerita Terry, mereka menawarkan salah satu unit di ujung lorong unit mereka untuk Terry.

Minnie dan Roman menjelaskan bahwa mereka beberapa kali memberikan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan. Terry tanpa pikir panjang menerima tawaran itu dan segera pindah ke apartemen.

Pasangan Castevet mengundangnya untuk minum-minum di unit apartemen Alan, tapi saat ia datang Terry menyadari bahwa Minnie dan Roman tidak jadi datang. Sehingga hanya ada Alan dan Terry di sana.

Dalam perbincangan mereka berdua, Terry meminum minumannya dan langsung merasa aneh, seperti mabuk, lalu ia pingsan. Dalam tidurnya Terry mendapatkan mimpi buruk yang sangat menakutkan.

Ketika Terry terbangun, ia mendapati bahwa ia masih berada di unit apartemen milik Alan. Dan mereka telah melakukan hubungan badan pada malam sebelumnya. Alan kemudian menawarkan Terry sebuah peran di pertunjukannya.