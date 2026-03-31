Antara
01 April 2026, 02.24 WIB

Komite Parlemen Iran Setujui Rencana Pungutan Tol di Selat Hormuz

Kapal kargo ber;ayar di Teluk dekat Selat Hormuz. Iran menyatakan jalur vital energi itu terbuka bagi negara-negara sahabat mereka. (The Guardian)

JawaPos.com-Komite penting di parlemen Iran menyetujui rencana penerapan tarif tol bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, menurut laporan media lokal pada Selasa.

Langkah yang telah disetujui oleh Komisi Keamanan Nasional itu mencakup serangkaian regulasi baru untuk mengatur jalur perairan strategis tersebut, termasuk ketentuan finansial dengan mewajibkan kapal membayar biaya transit menggunakan mata uang nasional Iran.

Menurut laporan kantor berita Fars, salah satu anggota komisi, Mojtaba Zarei, menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut juga mencakup pembatasan terhadap kapal yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan Israel untuk melintasi selat tersebut.

Ketentuan tambahan dalam rancangan tersebut juga akan melarang akses bagi negara-negara yang bergabung dalam sanksi sepihak terhadap Iran.

Meski telah disetujui di tingkat komite, rancangan itu masih harus melalui pemungutan suara penuh di parlemen, sebelum ditinjau oleh Dewan Garda dan ditandatangani presiden untuk dapat menjadi undang-undang.

Ketegangan di kawasan terus meningkat sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Iran melakukan serangan balasan menggunakan drone dan rudal dengan menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk, yang menjadi lokasi aset militer milik Amerika. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, sekaligus mengganggu pasar global dan sektor penerbangan. (*)

Artikel Terkait
Kapal Tanker Minyak Diserang di Lepas Dubai, Harga Minyak Dunia Kembali Bergejolak - Image
Internasional

Kapal Tanker Minyak Diserang di Lepas Dubai, Harga Minyak Dunia Kembali Bergejolak

01 April 2026, 00.19 WIB

Krisis Selat Hormuz Picu Guncangan Energi Asia: Batu Bara Bangkit, Nuklir Dipercepat, dan Arah Baru Ekonomi Global - Image
Internasional

Krisis Selat Hormuz Picu Guncangan Energi Asia: Batu Bara Bangkit, Nuklir Dipercepat, dan Arah Baru Ekonomi Global

01 April 2026, 00.00 WIB

Harga BBM Negara ASEAN Terbaru, Singapura Paling Mahal, Siapa Paling Murah? - Image
Energi

Harga BBM Negara ASEAN Terbaru, Singapura Paling Mahal, Siapa Paling Murah?

30 Maret 2026, 23.42 WIB

Terpopuler

1

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

2

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

3

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

4

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

5

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

6

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

7

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

8

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

9

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

10

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian dari Lebanon usai Gugurnya 3 Prajurit TNI

