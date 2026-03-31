Ada Potensi Masalah Rem, Suzuki Ajak Pemilik Burgman Segera Cek ke Beres

JawaPos.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan program Product Quality Update untuk skutik Suzuki Burgman 125 EX di Indonesia. Program ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan kualitas dan keamanan berkendara tetap terjaga.

Melalui program ini, Suzuki mengajak pemilik Burgman 125 EX dengan kriteria tertentu untuk melakukan pemeriksaan di bengkel resmi, khususnya pada komponen kabel rem belakang (rear brake cable).

Program ini menyasar sekitar 2.595 unit Burgman 125 EX yang diproduksi di pabrik Tambun I, dengan periode produksi 12 Juni 2025 hingga 23 Februari 2026.

Pemeriksaan difokuskan pada jalur pemasangan kabel rem belakang untuk memastikan posisinya sudah sesuai standar teknis pabrikan.

Hariadi, Asst. to Aftersales Department Head of Service SIS, menegaskan pentingnya langkah ini bagi keselamatan pengguna.

“Kami mengambil langkah proaktif melalui program pemeriksaan ini agar konsumen dapat memastikan bahwa motornya aman. Kami telah membekali seluruh jaringan Bengkel Resmi dengan peralatan serta teknisi ahli yang siap menangani unit konsumen secara cepat dan tepat.” jelasnya.

Disarankan juga untuk melakukan booking service sebelum datang ke bengkel agar proses lebih cepat dan nyaman. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui layanan Halo Suzuki di nomor 0800-1100-800 (bebas pulsa 24 jam) atau WhatsApp di 0811-1993-0800

Suzuki menegaskan seluruh proses, mulai dari pengecekan hingga penggantian komponen jika diperlukan, dilakukan tanpa biaya. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pabrikan dalam menjaga kualitas produk sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen.

Potensi Masalah Ada di Jalur Kabel Rem