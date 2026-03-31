Antonius Oskarianto Adur
01 April 2026, 02.56 WIB

Simak 3 Hal yang Dinantikan dari Bruno Paraiba saat Debut Bersama Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo

Bruno Paraiba di sesi latihan bersama Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Bruno Paraiba mengaku siap melakukan debutnya bersama Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo saat menghadapi Persita Tangerang di Super League pekan ke-26. Laga tersebut akan dimainkan pada Sabtu (4/4).

Meski masih dalam tahap pemulihan, Bruno Paraiba merasa kondisinya mulai membaik. Dia sedang berusaha untuk mencapai kondisi terbaiknya dalam pemulihan.

"Saya merasa lebih sehat. Saya sedang berusaha mencapai kondisi terbaik dan melakukan segalanya untuk kembali sepenuhnya,” kata Bruno Paraiba yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Selasa (31/3).

Setelah absen selama enam pertandingan, penyerang asal Brasil tersebut punya tekad untuk bermain maksimal bersama Persebaya. Paraiba juga ingin memberikan yang terbaik bagi tim barunya tersebut.

"Saya siap bermain dan membantu semaksimal mungkin. Tujuan saya adalah memberikan yang terbaik,” jelas pemain nomor punggung 83 tersebut.

Menghadapi Persita, Paraiba ingin meraih kemenangan bersama Persebaya. Selain itu, dia ingin memberikan kontribusinya bersama Green Force di laga tersebut.

"Saya ingin menang dan membantu tim. Itulah cara saya bermain. Saya berharap kami bisa menang bersama," pungkas Bruno Paraiba.

Nah, berikut ini ada tiga hal yang dinantikan dari Bruno Paraiba jika debut bersama Persebaya di Gelora Bung Tomo. Apa saja tiga hal itu? Baca terus artikel ini.

1. Starter Bersama Persebaya

Sejak didatangkan pada putaran kedua, Bruno Paraiba belum sekalipun menjadi starter. Dia kerap menjadi pemain pengganti di laga melawan PSIM Yogyakarta dan Borneo FC Samarinda.

Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

01 April 2026, 00.47 WIB

14 Kali Bikin Pusing Kiper Lawan! Francisco Rivera Siap Menangkan Persebaya Surabaya Hadapi Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

14 Kali Bikin Pusing Kiper Lawan! Francisco Rivera Siap Menangkan Persebaya Surabaya Hadapi Persita Tangerang

31 Maret 2026, 23.41 WIB

Daya Jelajah Catur Pamungkas Tembus 225 KM: Kawal Sisi Kanan Persebaya Sejauh Surabaya–Semarang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Daya Jelajah Catur Pamungkas Tembus 225 KM: Kawal Sisi Kanan Persebaya Sejauh Surabaya–Semarang!

31 Maret 2026, 22.55 WIB

Terpopuler

1

4 Zodiak yang Tidak Pernah Bisa Santai Saat Liburan. Selalu Ada yang Mengganjal di Pikiran

2

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

3

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

4

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

5

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

6

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

7

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

8

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

9

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

10

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

