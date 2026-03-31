Simak 3 Hal yang Dinantikan dari Bruno Paraiba saat Debut Bersama Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com - Bruno Paraiba mengaku siap melakukan debutnya bersama Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo saat menghadapi Persita Tangerang di Super League pekan ke-26. Laga tersebut akan dimainkan pada Sabtu (4/4).

Meski masih dalam tahap pemulihan, Bruno Paraiba merasa kondisinya mulai membaik. Dia sedang berusaha untuk mencapai kondisi terbaiknya dalam pemulihan.

"Saya merasa lebih sehat. Saya sedang berusaha mencapai kondisi terbaik dan melakukan segalanya untuk kembali sepenuhnya,” kata Bruno Paraiba yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Selasa (31/3).

Setelah absen selama enam pertandingan, penyerang asal Brasil tersebut punya tekad untuk bermain maksimal bersama Persebaya. Paraiba juga ingin memberikan yang terbaik bagi tim barunya tersebut.

"Saya siap bermain dan membantu semaksimal mungkin. Tujuan saya adalah memberikan yang terbaik,” jelas pemain nomor punggung 83 tersebut.

Menghadapi Persita, Paraiba ingin meraih kemenangan bersama Persebaya. Selain itu, dia ingin memberikan kontribusinya bersama Green Force di laga tersebut.

"Saya ingin menang dan membantu tim. Itulah cara saya bermain. Saya berharap kami bisa menang bersama," pungkas Bruno Paraiba.

