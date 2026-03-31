Moch. Rizky Pratama Putra
31 Maret 2026, 23.41 WIB

14 Kali Bikin Pusing Kiper Lawan! Francisco Rivera Siap Menangkan Persebaya Surabaya Hadapi Persita Tangerang

Gelandang Persebaya Surabaya Francisco Rivera punya kenangan manis saat hadapi Persita Tangerang. (Dok. Francisco Rivera)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya punya senjata utama jelang duel kontra Persita Tangerang pada 4 April 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Sosok itu adalah Francisco Rivera, gelandang kreatif yang siap menjadi pembeda lewat kontribusi nyata di setiap laga.

Pemain asal Meksiko tersebut datang dengan tekad besar untuk mengangkat performa Green Force usai hasil kurang maksimal sebelumnya.

Rivera menegaskan seluruh pemain kini dalam kondisi fokus penuh demi mengamankan tiga poin di kandang.

“Setelah masa libur, kami masih merasakan dampak dari kekalahan di pertandingan terakhir. Karena itu, kami tidak ingin hal yang sama terulang lagi. Fokus kami sekarang adalah bangkit dan meraih kemenangan saat menghadapi Persita,” ujarnya.

Komitmen Rivera bukan sekadar ucapan tanpa bukti di lapangan. Gelandang yang akrab disapa Cachis itu dikenal konsisten dalam menjaga performa dan intensitas permainan sepanjang musim ini.

“Saya selalu memberikan 100 persen di setiap laga berikutnya. Targetnya jelas, membantu tim meraih kemenangan dan terus bergerak menuju target yang sudah kami tetapkan,” imbuhnya.

Statistik berbicara jelas tentang peran vital Rivera di Persebaya Surabaya musim ini. Dari 21 pertandingan yang seluruhnya ia jalani sebagai starter, ia mencatatkan total 1.867 menit bermain dengan rata-rata hampir 90 menit per laga.

Kontribusi di lini serang juga tak bisa dipandang sebelah mata. Rivera sudah mencetak 6 gol dan menyumbang 4 assist, menjadikannya salah satu gelandang paling produktif di skuad Green Force musim ini.

Dalam urusan menciptakan peluang, Rivera tampil agresif dengan rata-rata 1,6 tembakan per pertandingan. Artinya, dalam setiap laga ia hampir selalu mampu mengancam gawang lawan dengan intensitas tinggi.

