Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
31 Maret 2026, 22.55 WIB

Daya Jelajah Catur Pamungkas Tembus 225 KM: Kawal Sisi Kanan Persebaya Sejauh Surabaya–Semarang!

Aksi Arief Catur Pamungkas menyisir sisi kanan lapangan dengan mobilitas tinggi saat membela Persebaya Surabaya. (Instagram @ariefcaturp)

JawaPos.com — Pergerakan tanpa henti di sisi kanan lapangan jadi napas permainan Persebaya Surabaya musim ini. Sosok Arief Catur Pamungkas muncul sebagai simbol stamina, konsistensi, dan determinasi yang tak pernah padam.

Jelang duel melawan Persita Tangerang pada 4 April 2026, kondisi fisik pemain jadi perhatian utama tim pelatih. Apalagi setelah libur Lebaran, ritme permainan harus kembali dijaga agar tetap stabil.

Di tengah fokus tersebut, Catur membawa kabar melegakan. Bek kanan berusia 23 tahun itu memastikan kondisinya terus membaik setelah sempat mengalami cedera kepala.

Cedera itu terjadi saat duel udara keras dengan Federico Barba dalam laga kontra Persib Bandung. Insiden tersebut memaksanya keluar lapangan lebih cepat dan digantikan Koko Ari Araya pada menit ke-64.

Kini, Catur kembali tersenyum. Ia sudah kembali bergabung dalam sesi latihan penuh tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah cukup baik, terus senang kembali bisa berlatih untuk mempersiapkan laga lawan Persita,” ujar Catur. Kalimat sederhana itu menggambarkan semangatnya untuk segera kembali ke performa terbaik.

Selama masa jeda kompetisi, Catur tak memilih beristirahat total. Ia justru menjalani program latihan mandiri yang cukup intens demi menjaga kebugaran tubuh.

Rutinitasnya dipenuhi dengan latihan treadmill, penguatan otot inti, hingga conditioning. Semua aktivitas tersebut tetap berada dalam pengawasan tim pelatih melalui laporan rutin yang ia kirimkan.

Hasilnya mulai terlihat. Catur kini mengaku kondisi fisiknya sudah menyentuh angka 80 persen.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore