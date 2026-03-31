Daya Jelajah Catur Pamungkas Tembus 225 KM: Kawal Sisi Kanan Persebaya Sejauh Surabaya–Semarang!

JawaPos.com — Pergerakan tanpa henti di sisi kanan lapangan jadi napas permainan Persebaya Surabaya musim ini. Sosok Arief Catur Pamungkas muncul sebagai simbol stamina, konsistensi, dan determinasi yang tak pernah padam.

Jelang duel melawan Persita Tangerang pada 4 April 2026, kondisi fisik pemain jadi perhatian utama tim pelatih. Apalagi setelah libur Lebaran, ritme permainan harus kembali dijaga agar tetap stabil.

Di tengah fokus tersebut, Catur membawa kabar melegakan. Bek kanan berusia 23 tahun itu memastikan kondisinya terus membaik setelah sempat mengalami cedera kepala.

Cedera itu terjadi saat duel udara keras dengan Federico Barba dalam laga kontra Persib Bandung. Insiden tersebut memaksanya keluar lapangan lebih cepat dan digantikan Koko Ari Araya pada menit ke-64.

Kini, Catur kembali tersenyum. Ia sudah kembali bergabung dalam sesi latihan penuh tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah cukup baik, terus senang kembali bisa berlatih untuk mempersiapkan laga lawan Persita,” ujar Catur. Kalimat sederhana itu menggambarkan semangatnya untuk segera kembali ke performa terbaik.

Selama masa jeda kompetisi, Catur tak memilih beristirahat total. Ia justru menjalani program latihan mandiri yang cukup intens demi menjaga kebugaran tubuh.

Rutinitasnya dipenuhi dengan latihan treadmill, penguatan otot inti, hingga conditioning. Semua aktivitas tersebut tetap berada dalam pengawasan tim pelatih melalui laporan rutin yang ia kirimkan.