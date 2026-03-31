Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 22.52 WIB

Kebangkitan Motorsport Italia 2026: Bezzecchi, Antonelli, dan Bulega Kuasai Dunia

Marco Bezzecchi pimpin klasemen sementara MotoGP 2026. (Instagram @aprilia)

JawaPos.com - Dunia balap internasional tengah menyaksikan momen langka yang datang dari Italia. Dalam waktu bersamaan, tiga pembalap muda asal Negeri Pizza tampil dominan di tiga ajang berbeda: MotoGP, Formula 1, dan WorldSBK musim 2026.

Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Marco Bezzecchi, Kimi Antonelli, dan Nicolo Bulega tampil konsisten sejak awal musim. Mereka bukan hanya meraih kemenangan, tetapi juga memimpin klasemen di masing-masing kompetisi.

Menariknya, ketiganya memiliki hubungan dengan legenda balap Italia, Valentino Rossi. Bezzecchi merupakan anak didiknya, Bulega pernah menjadi bagian dari akademi VR46, sementara Antonelli sering berlatih bersama Rossi. Koneksi ini seolah menjadi benang merah kebangkitan generasi baru Italia.

Di kelas MotoGP, Bezzecchi tampil nyaris tanpa cela bersama Aprilia Racing. Ia menyapu bersih kemenangan di tiga seri awal dan mengoleksi poin maksimal.

Konsistensi ini membuatnya menjadi kandidat kuat juara dunia musim ini. Jika berhasil, ia akan menambah daftar pembalap Italia yang pernah berjaya di kelas utama.

Sementara itu di Formula 1, Antonelli menunjukkan kematangan yang jauh melampaui usianya. Bersama Mercedes AMG Petronas, ia sukses merebut kemenangan penting di awal musim.

Bahkan, ia kini memimpin klasemen pembalap, mengungguli nama-nama besar. Jika tren ini berlanjut, Antonelli berpeluang mengakhiri penantian panjang Italia sejak era Alberto Ascari.

Di ajang WorldSBK, dominasi Italia makin lengkap lewat performa Bulega bersama Ducati Corse. Ia menyapu bersih kemenangan di dua seri pertama dan unggul jauh di klasemen.

Performa impresif ini membuka peluang baginya menjadi juara dunia Superbike pertama dari Italia dalam lebih dari satu dekade.

Editor: Banu Adikara
