Tinggalkan Peran Manajer, Leonard Tupamahu Temukan Kepuasan sebagai Pelatih Persiba

JawaPos.com - Setelah memutuskan gantung sepatu pada 2024, Leonard Tupamahu tidak butuh waktu lama untuk tetap berada di dunia yang membesarkan namanya.

Pria yang akrab disapa Leo itu langsung menjajal dua peran berbeda dalam karier barunya di sepak bola, yakni sebagai manajer dan pelatih.

Pengalaman pertamanya dimulai saat ia dipercaya menjadi manajer di PSS Sleman pada musim lalu. Namun, perjalanan kariernya kemudian berlanjut ke arah yang berbeda ketika ia ditunjuk sebagai pelatih kepala Persiba Balikpapan untuk sisa kompetisi Grup 2 Pegadaian Championship 2025/26.

Menariknya, dari dua peran tersebut, Leo mengaku menemukan kepuasan yang lebih besar saat berada di pinggir lapangan sebagai pelatih.

Baginya, posisi ini memberikan ruang untuk berkontribusi secara langsung terhadap tim, terutama dalam menentukan strategi dan jalannya pertandingan.

"Saya lebih puas sekarang. Ini seperti panggilan saya di sepak bola. Saya lebih senang jadi pelatih," ujarnya dikutip dari ileague.id.

Sebagai pelatih, Leo merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap performa tim. Ia menikmati proses menyusun taktik, mempersiapkan pemain, hingga mengambil keputusan penting saat pertandingan berlangsung. Baginya, tekanan dan kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi tersebut.

Ia pun mengaku siap menerima segala bentuk evaluasi dari publik. Pengalaman saat masih aktif sebagai pemain menjadi bekal penting dalam menghadapi situasi tersebut.