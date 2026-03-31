Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 22.36 WIB

Sentuhan Widodo Berbuah Manis, Garudayaksa FC Akhiri Mandul Gol dengan Kemenangan Skor Telak

Widodo Cahyono Putro. (Istimewa) - Image

Widodo Cahyono Putro. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Garudayaksa FC akhirnya menemukan kembali sentuhan terbaiknya saat menjamu FC Bekasi City dalam lanjutan pekan ke-22 Grup 1 Pegadaian Championship 2025/26. 

Bermain di Stadion Pakansari, Minggu (29/3), tim tuan rumah tampil dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 4-0.

Sejak peluit awal dibunyikan, Garudayaksa langsung mengambil inisiatif serangan. Permainan agresif yang diperagakan membuat lini belakang Bekasi City terus berada di bawah tekanan. 

Sejumlah peluang berhasil diciptakan, dan kali ini penyelesaian akhir yang sebelumnya menjadi masalah mampu diperbaiki dengan baik.

Empat gol yang tercipta dalam laga ini menjadi bukti nyata peningkatan performa tim, terutama dalam hal efektivitas di depan gawang. 

Para pemain tampil lebih percaya diri dan tidak ragu saat mendapatkan peluang emas. Selain itu, koordinasi antar lini juga terlihat lebih padu dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Kehadiran pelatih anyar, Widodo Cahyono Putro, menjadi salah satu faktor penting di balik kebangkitan ini. 

Ia menilai kemenangan tersebut sebagai langkah awal yang positif untuk membangun kembali mentalitas tim, khususnya dalam urusan mencetak gol.

Widodo mengungkapkan bahwa sejak awal kedatangannya, ia memang fokus membenahi masalah finishing yang selama ini menjadi kelemahan utama Garudayaksa FC. Berdasarkan evaluasi tim pelatih, banyak peluang terbuang percuma di laga-laga sebelumnya.

